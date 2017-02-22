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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28860594/
22 февраля 2017, 11:28 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Токов поднялся на 11 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире Bellator

Россиянин Анатолий Токов после победы над американцем Франциско Франце (ТКО2) на турнире Bellator поднялся н6а 11 позиций в мировом рейтинге средневесов.

Теперь Токов занимает 30-е место. Лидирует по-прежнему британец Майкл Биспинг, который является чемпионом UFC.

Лучший из россиян в этом дивизионе на данный момент — Александр Шлеменко. Он расположился на 19-м месте.

Отметим, что в топ-100 ворвались Виталий Бигдаш (47-е место) и Абдулсупиан Алиханов (83-е место).
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