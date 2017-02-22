Токов поднялся на 11 позиций в мировом рейтинге после победы на турнире Bellator

Теперь Токов занимает 30-е место. Лидирует по-прежнему британец Майкл Биспинг, который является чемпионом UFC.

Лучший из россиян в этом дивизионе на данный момент — Александр Шлеменко. Он расположился на 19-м месте.

Отметим, что в топ-100 ворвались Виталий Бигдаш (47-е место) и Абдулсупиан Алиханов (83-е место).