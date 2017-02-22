На 14 июня запланирован турнир M-1 Challenge в Китае
Компания M-1 Global договорилась о проведении турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge в Китае.
Соответствующее соглашение с китайскими партнёрами заключил президент российского промоушена Вадим Финкельштейн.
«Президент M-1 Global Вадим Финкельштейн подписал контракт с китайскими партнёрами на проведение международного турнира по смешанным единоборствам M-1 Challenge, который состоится 14 июня в Харбине, Китай», — сообщается на официальном сайте компании M-1 Global.
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