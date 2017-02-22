Молодечно примет профессиональный турнир по панкратиону
22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечно 5 марта впервые пройдет профессиональный турнир по панкратиону (разновидности единоборств), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Зрелищные соревнования примет зал игровых видов
Планируется, что в ходе турнира в весовой категории до 77 кг состоится бой, победитель которого получит пояс NFG. Тем временем, организаторы продолжают формировать карту боев по весам, поэтому полное расписание турнира станет известно позже. Начнется же турнир в 18.00.
Во время спортивного шоу состоится конкурс красоты «Королева ринга». Одним из бонусов победительнице будет право награждать сильнейших атлетов вечера.
Панкратион — вид единоборств, входивший в программу Олимпийских игр в древности. Возрожденная версия панкратиона безопаснее предшественника. Так, ограничивается время поединков, бойцами используются удобная и надежная защита, снижающая травматизм. Однако суть соревнований остается традиционной. Во время нахождения спортсменов в обтянутом сеткой восьмиугольнике, борьба преимущественно ведется в партере, что повышает зрелищность.
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