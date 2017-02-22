Молодечно примет профессиональный турнир по панкратиону

Зрелищные соревнования примет зал игровых видов спортивно-развлекательного центра Молодечно (ул. Великий Гостинец, 102). Для проведения боев организаторы оборудуют ринг в форме восьмиугольника. Среди участников поединков будут профессиональные спортсмены, выступающие под эгидой NFG (New Fighting Generation). Для ценителей единоборств из Молодечно турнир будет представлять особый интерес, так как среди бойцов будет немало местных мастеров. В качестве почетного гостя выступит обладатель титулов в кикбоксинге, таиландском боксе, смешанных единоборствах супертяжеловес Алексей Кудин. Предусмотрено проведение автограф-сессии с его участием.

Планируется, что в ходе турнира в весовой категории до 77 кг состоится бой, победитель которого получит пояс NFG. Тем временем, организаторы продолжают формировать карту боев по весам, поэтому полное расписание турнира станет известно позже. Начнется же турнир в 18.00.

Во время спортивного шоу состоится конкурс красоты «Королева ринга». Одним из бонусов победительнице будет право награждать сильнейших атлетов вечера.

Панкратион — вид единоборств, входивший в программу Олимпийских игр в древности. Возрожденная версия панкратиона безопаснее предшественника. Так, ограничивается время поединков, бойцами используются удобная и надежная защита, снижающая травматизм. Однако суть соревнований остается традиционной. Во время нахождения спортсменов в обтянутом сеткой восьмиугольнике, борьба преимущественно ведется в партере, что повышает зрелищность.