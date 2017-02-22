Глава Bellator исключил возможность проведения боя Емельяненко - Минаков

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Оба бойца имеют контракты с Bellator, бой Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом был перенесен из-за проблем со здоровьем у последнего. Минаков по контракту с организацией должен провести еще четыре поединка.

«Нет, такого боя точно не будет. В Bellator есть масса интересных соперников как для Емельяненко, так и для Минакова. Не имеет смысла сводить их», — сказал Кокер.

Бывший чемпион Bellator Минаков свой следующий поединок проведет 23 февраля в подмосковных Химках в рамках организации Fight Nights против американца Ди Джея Линдермана. Всего в его активе 18 побед и ни одного поражения в ММА.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. С того момента он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.