Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели
Американская компания Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели.
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Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель портала MMAJunkie Шамактар Сандху. Известный российский боец ММА должен был дебютировать в Bellator 18 февраля в поединке с Мэттом Митрионом, однако их встреча была перенесена на неопределённый срок
«Скотт Кокер сказал, что до конца этой недели Bellator сделает заявление относительно переноса боя Емельяненко — Митрион», — написал Сандху.
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