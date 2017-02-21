Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели

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Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель портала MMAJunkie Шамактар Сандху. Известный российский боец ММА должен был дебютировать в Bellator 18 февраля в поединке с Мэттом Митрионом, однако их встреча была перенесена на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем у американца.



«Скотт Кокер сказал, что до конца этой недели Bellator сделает заявление относительно переноса боя Емельяненко — Митрион», — написал Сандху.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Scott Coker says Bellator will make an announcement by the end of this week with regards to rebooking Fedor Emelianenko vs. Matt Mitrione.</p>— Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) <a href="https://twitter.com/SandhuMMA/status/834022154727522304">21 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>