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21 февраля 2017, 18:23 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели

Американская компания Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели.

Американская компания Bellator сделает объявление по бою Фёдора Емельяненко в конце текущей недели. Увеличить
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Об этом в своём «твиттере» сообщил обозреватель портала MMAJunkie Шамактар Сандху. Известный российский боец ММА должен был дебютировать в Bellator 18 февраля в поединке с Мэттом Митрионом, однако их встреча была перенесена на неопределённый срок из-за проблем со здоровьем у американца.

«Скотт Кокер сказал, что до конца этой недели Bellator сделает заявление относительно переноса боя Емельяненко — Митрион», — написал Сандху.
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Новости Единоборств

Bellator сделает объявление относительно следующего боя Емельяненко в конце недели

Bellator сделает объявление относительно следующего боя Емельяненко в конце недели

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Организация Bellator сделает объявление по поводу следующего поединка знаменитого бойца смешанных единоборств россиянина Федора Емельяненко в конце текущей недели. Об этом сообщил журналист портала MMAjunkie Шамактар Сандху в своем Twitter.
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