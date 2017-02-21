«Матч ТВ» покажет бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном в прямом эфире

«Матч ТВ» этим поединком возобновляет показ UFC.

«Переговорный процесс был непростым, и мы признательны нашим партнерам за взаимный проявленный интерес к постановке трансляций UFC 2017 года в эфир “Матч ТВ”. Мы видим повышенное внимание к этому турниру не только у средств массовой информации, но и у телезрителей, — прокомментировала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки. — Мы уверены, что трансляции принесут всем огромное удовольствие и повысят показатели спортивного телесмотрения. Считаем, что старт сезона именно с поединка Хабиба Нурмагомедова приведет к еще большей вовлеченности массовой аудитории нашей страны в спорт».