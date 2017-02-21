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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28852576/
21 февраля 2017, 17:06 | Летние: Единоборства | ТАСС

«Матч ТВ» покажет бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном в прямом эфире

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию боя за «временный» титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба телеканала.

«Матч ТВ» этим поединком возобновляет показ UFC.

«Переговорный процесс был непростым, и мы признательны нашим партнерам за взаимный проявленный интерес к постановке трансляций UFC 2017 года в эфир “Матч ТВ”. Мы видим повышенное внимание к этому турниру не только у средств массовой информации, но и у телезрителей, — прокомментировала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки. — Мы уверены, что трансляции принесут всем огромное удовольствие и повысят показатели спортивного телесмотрения. Считаем, что старт сезона именно с поединка Хабиба Нурмагомедова приведет к еще большей вовлеченности массовой аудитории нашей страны в спорт».

Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе (США, штат Невада). 28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы (16 — досрочно). В послужном списке 32-летнего Фергюсона — 22 победы, 3 поражения. Победитель этого поединка станет претендентом на титул чемпиона организации в легком весе, которым в настоящее время владеет ирландец Конор Макгрегор.
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