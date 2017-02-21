«Матч ТВ» покажет бой UFC между Нурмагомедовым и Фергюсоном в прямом эфире
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Телеканал «Матч ТВ» проведет прямую трансляцию боя за «временный» титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Об этом ТАСС сообщила
пресс-служба телеканала.
«Матч ТВ» этим поединком возобновляет показ UFC.
«Переговорный процесс был непростым, и мы признательны нашим партнерам за взаимный проявленный интерес к постановке трансляций UFC 2017 года в эфир “Матч ТВ”. Мы видим повышенное внимание к этому турниру не только у средств массовой информации, но и у телезрителей, — прокомментировала генеральный продюсер телеканала Тина Канделаки. — Мы уверены, что трансляции принесут всем огромное удовольствие и повысят показатели спортивного телесмотрения. Считаем, что старт сезона именно с поединка Хабиба Нурмагомедова приведет к еще большей вовлеченности массовой аудитории нашей страны в спорт».
Поединок состоится 4 марта на турнире UFC 209 в
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