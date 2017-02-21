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21 февраля 2017, 17:06 | Летние: Единоборства | ТАСС

Bellator сделает объявление относительно следующего боя Емельяненко в конце недели

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Организация Bellator сделает объявление по поводу следующего поединка знаменитого бойца смешанных единоборств россиянина Федора Емельяненко в конце текущей недели. Об этом сообщил журналист портала MMAjunkie Шамактар Сандху в своем Twitter.

Емельяненко должен был провести бой против Мэтта Митриона в воскресенье однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия в бое <nobr>из-за </nobr>плохого самочувствия. Увеличить
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40-летний Емельяненко должен был провести бой против американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 172 в воскресенье, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия в бое из-за плохого самочувствия, поединок был официально перенесен.

Позднее стало известно, что у спортсмена нашли камни в почках. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время, отметив, что Емельяненко проведет свой следующий бой в мае или июне, а его соперником, если Митрион не успеет восстановиться, станет другой американский боец Мохаммед Лаваль.

«Кокер говорит, что Bellator сделает объявление в отношении переноса боя Емельяненко против Митриона», — написал Сандху.

В среду Митрион перенесет операцию по удалению камней, сам спортсмен сообщил, что готов вернуться на ринг как можно скорее.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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