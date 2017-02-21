Bellator сделает объявление относительно следующего боя Емельяненко в конце недели

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

40-летний Емельяненко должен был провести бой против американца Мэтта Митриона на турнире Bellator 172 в воскресенье, однако за несколько часов до начала поединка 38-летний американец отказался от участия в бое из-за плохого самочувствия, поединок был официально перенесен.

Позднее стало известно, что у спортсмена нашли камни в почках. Глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время, отметив, что Емельяненко проведет свой следующий бой в мае или июне, а его соперником, если Митрион не успеет восстановиться, станет другой американский боец Мохаммед Лаваль.

«Кокер говорит, что Bellator сделает объявление в отношении переноса боя Емельяненко против Митриона», — написал Сандху.

В среду Митрион перенесет операцию по удалению камней, сам спортсмен сообщил, что готов вернуться на ринг как можно скорее.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.