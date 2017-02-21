У Митриона обнаружили 6−7 камней в правой почке, операция состоится 22 февраля

«Это очень тяжело. Я атлет. Вся моя жизнь зависит от моего тела. Моё сердце разрывается, ведь произошедшее случилось в самый неподходящий момент. Боль была ощутима ещё в пятницу, но в субботу утром мне стало намного хуже. После этого врачи сообщили, что это камни в почках», — рассказал Митрион изданию MMA Fighting.



Ранее из-за камней в почках был отменён поединок Мэтта Митриона с россиянином Фёдором Емельяненко, который должен был состояться на турнире Bellator 172.