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21 февраля 2017, 12:37 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

У Митриона обнаружили 6−7 камней в правой почке, операция состоится 22 февраля

Американский боец Мэтт Митрион рассказал, что в его правой почке обнаружили 6 или 7 камней, операция по их удалению пройдёт 22 февраля в Индианаполисе.

«Это очень тяжело. Я атлет. Вся моя жизнь зависит от моего тела. Моё сердце разрывается, ведь произошедшее случилось в самый неподходящий момент. Боль была ощутима ещё в пятницу, но в субботу утром мне стало намного хуже. После этого врачи сообщили, что это камни в почках», — рассказал Митрион изданию MMA Fighting.

Ранее из-за камней в почках был отменён поединок Мэтта Митриона с россиянином Фёдором Емельяненко, который должен был состояться на турнире Bellator 172.
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