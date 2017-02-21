У Митриона обнаружили 6−7 камней в правой почке, операция состоится 22 февраля
Американский боец Мэтт Митрион рассказал, что в его правой почке обнаружили 6 или 7 камней, операция по их удалению пройдёт 22 февраля в Индианаполисе.
«Это очень тяжело. Я атлет. Вся моя жизнь зависит от моего тела. Моё сердце разрывается, ведь произошедшее случилось в самый неподходящий момент. Боль была ощутима ещё в пятницу, но в субботу утром мне стало намного хуже. После этого врачи сообщили, что это камни в почках», — рассказал Митрион изданию MMA Fighting.
Ранее
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter