Сент-Пьер вернулся в UFC

«Я не знаю всех деталей, но в моем представлении идеальный сценарий это бой с Биспингом или Макгрегором. Это два крутых боя. Я был очень рад услышать разговоры о таких вариантах. В одном случае Джордж чуть спустится в весе, а в другом чуть поднимется. Конечно, есть еще Тайрон Вудли, чемпион UFC в полусредней весовой категории, но у него запланирован бой со Стивеном Томпсоном. Если Стивен победит, то у них будет запланирован третий бой. Конечно же, мы не хотим драться со Стивеном, потому что идем в UFC одной дорогой, — цитирует Захаби mmafighting.com.

— Так что не думаю, что Джордж Сент-Пьер сейчас думает о поясе чемпиона в полусредней весовой категории. Но ведь есть еще пояс чемпиона в средней весовой категории. И, конечно же, Макгрегор это мега-звезда. Если поставить их друг против друга в главном бою турнира, то вряд ли найдется кто-то, кто не посмотрит этот бой. Думаю, что посмотрят бой даже те, кто не является фанатом ММА. Повторюсь, что я не определяю составы турниров и не являюсь менеджером, а высказываю свое мнение только как тренер. Сент-Пьер, добровольно отказавшийся от пояса чемпиона в 2013 году, не станет преследовать цель завоевания пояса чемпиона, уверен его тренер.

«Я не беспокоюсь о титулах чемпиона, — говорит Захаби.

— Думаю, что он уже добился всего. Было бы хорошо, чтобы на кону был титул чемпиона, но определяющим фактором будет имя, которое будет вдохновлять и заинтересует фанатов".