Сент-Пьер вернулся в UFC
Экс-чемпион UFC в полусредней весовой категории Джордж Сент-Пьер подписал контракт с UFC, но пока еще не знает имени соперника и даты боя. Тренер Сент-Пьера Фирас Захаби предлагает провести бой с Конором Макгрегором или с Майклом Биспингом.
«Я не знаю всех деталей, но в моем представлении идеальный сценарий это бой с Биспингом или Макгрегором. Это два крутых боя. Я был очень рад услышать разговоры о таких вариантах. В одном случае Джордж чуть спустится в весе, а в другом чуть поднимется. Конечно, есть еще Тайрон Вудли, чемпион UFC в полусредней весовой категории, но у него запланирован бой со Стивеном Томпсоном. Если Стивен победит, то у них будет запланирован третий бой. Конечно же, мы не хотим драться со Стивеном, потому что идем в UFC одной дорогой, — цитирует Захаби mmafighting.com.
— Так что не думаю, что Джордж
«Я не беспокоюсь о титулах чемпиона, — говорит Захаби.
— Думаю, что он уже добился всего. Было бы хорошо, чтобы на кону был титул чемпиона, но определяющим фактором будет имя, которое будет вдохновлять и заинтересует фанатов".
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