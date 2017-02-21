Филипович станет соперником Макгири на турнире Bellator 173

Крис Филдс получил травму и не сможет выступить против Лиама Макгири на турнире Bellator 173 в Белфасте, сообщает MMA Fighting.



Организаторам удалось найти замену Филдсу. Против Макгири выйдет серб Владимир Филипович.



Ранее на турнире Bellator 172 не состоялся главный бой вечера между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Причина срыва боя — камни в почках у американца.