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21 февраля 2017, 11:23 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Филипович станет соперником Макгири на турнире Bellator 173

Второй турнир кряду у Bellator происходят изменения в главном бое вечера.

Крис Филдс получил травму и не сможет выступить против Лиама Макгири на турнире Bellator 173 в Белфасте, сообщает MMA Fighting.

Организаторам удалось найти замену Филдсу. Против Макгири выйдет серб Владимир Филипович.

Ранее на турнире Bellator 172 не состоялся главный бой вечера между россиянином Фёдором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом. Причина срыва боя — камни в почках у американца.
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