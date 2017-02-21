Бойцу Митриону в среду проведут операцию по удалению семи камней из почки

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Бой между 38-летним Митрионом и 40-летним Емельяненко должен был состояться утром в воскресенье, однако незадолго до начала стало известно, что американец не сможет выйти на ринг из-за плохого самочувствия. У спортсмена были обнаружены камни в почках.

«Это очень трудно и тяжело, я опирался на свое тело всю жизнь. Мое сердце разрывается, ведь подобное произошло в самый неподходящий момент. Болевые спазмы начались еще в пятницу, но в субботу с утра мне стало гораздо хуже, а затем врачи сообщили, что это камни в почках», — сказал Митрион.

Спортсмен рассказал, что ему известно о нахождении 6−7 камней в его правой почке. В среду в американском Индианаполисе планируется операция по их удалению.

Митрион также сообщил, что постарается восстановиться как можно скорее. «Наш бой перенесен, но я не собираюсь ждать до лета, я буду стараться быстрее восстановиться и получить работу в организации. Попрошу Bellator как можно скорее подписать меня после выздоровления, пусть позволят мне работать», — отметил американец.

Позднее глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время.