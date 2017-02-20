Rizin заключил контракт с экс-бойцом UFC из топ-3 наилегчайшего веса

Отметим, что ранее спортсмен выступал под эгидой UFC, а совсем недавно он стал свободным агентом.

Хоригучи занимает 3 строчку рейтинга лучших бойцов наилегчайшего веса в MMA по версии авторитетного портала Fightmatrix.

С 2013 по 2016 год он провел 8 боев в UFC, в 7 из них одержав победы. Единственное поражение Киоджи получил в бою с чемпионом своего дивизиона — Демитриусом Джонсоном.