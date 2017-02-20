Федор Емельяненко: Буду рад, если турнир Bellator пройдет в России
Дебютный поединок легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко в промоушене Bellator, который должен был состояться 18 февраля в
Сан-Хосе, перенесен из-за проблем со здоровьем у его противника. За несколько часов до начала схватки представители американского спортсмена Мэтта Митриона сообщили, что врачи обнаружили у оппонента Емельяненко камни в почках. В эксклюзивном интервью «Известиям» Последний Император поделился своим мнением о переносе боя, а также рассказал о процедуре прохождения допинг-контроля в Bellator и новых контрактах своих подопечных.
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Видимо, что-то случилось...
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— Когда вы узнали, что бой будет перенесен?
— В час дня мне сообщили, что у Мэтта
— Как вы отреагировали на эту информацию?
— Это жизнь, нужно воспринимать все как есть. На все воля Божия. Желаю Мэтту скорейшего выздоровления. Нами обоими была проделана колоссальная работа при подготовке к поединку, но получилось так, как получилось.
— Была возможность провести поединок с другим соперником?
— Я считаю, что менять соперника за несколько часов до выхода на ринг — это неправильно. Bellator принял решение перенести бой. По срокам пока ничего не известно. Я думаю, что Митриону потребуется
— В последнее время российские спортсмены часто становились фигурантами
— У меня никогда не было подобных проблем. Я проходил
— Не обсуждали с главой Bellator Скоттом Кокером вариант проведения турнира в России?
— С моей стороны такой инициативы не было. Но если Скотт решит организовать такой турнир, я буду только рад.
— Ваши подопечные из Fedor Team тоже подписали контракт с Bellator?
— Да, действительно, несколько ребят заключили соглашения с промоушеном вместе со мной. Это Вадим Немков и Валентин Молдавский. Думаю, подписание контракта пойдёт им на пользу и позволит набраться серьёзного международного опыта.
— Скоро состоится долгожданная схватка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в UFC. Как оцениваете шансы нашего бойца?
— Не люблю давать прогнозы. Давайте просто все вместе поболеем за Хабиба и пожелаем ему удачи в противостоянии с Фергюсоном. Все в его руках.
Отметим, когда стало известно, что поединок Федора Емельяненко и Мэтта Митриона не состоится, глава Bellator Скотт Кокер принёс всем собравшимся публичные извинения. Отдельно Кокер извинился и перед российскими журналистами, прилетевшими в США освещать бой.
По предварительной информации, поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом пройдет в мае или июне этого года.
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