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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28836335/
20 февраля 2017, 14:03 | Летние: Единоборства | Известия.Ру

Федор Емельяненко: Буду рад, если турнир Bellator пройдет в России

Дебютный поединок легендарного российского бойца ММА Фёдора Емельяненко в промоушене Bellator, который должен был состояться 18 февраля в Сан-Хосе, перенесен из-за проблем со здоровьем у его противника. За несколько часов до начала схватки представители американского спортсмена Мэтта Митриона сообщили, что врачи обнаружили у оппонента Емельяненко камни в почках. В эксклюзивном интервью «Известиям» Последний Император поделился своим мнением о переносе боя, а также рассказал о процедуре прохождения допинг-контроля в Bellator и новых контрактах своих подопечных.

Знаменитый российский тяжеловес — о несостоявшемся поединке с <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span> <nobr>допинг-контроле</nobr> и вероятности проведения турнира Bellator в России. Увеличить
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— Когда вы узнали, что бой будет перенесен?

— В час дня мне сообщили, что у Мэтта какие-то проблемы со здоровьем. Меня предупредили о возможном переносе поединка. Но окончательно об этом стало известно позднее — примерно за четыре часа до выхода на ринг.

— Как вы отреагировали на эту информацию?

— Это жизнь, нужно воспринимать все как есть. На все воля Божия. Желаю Мэтту скорейшего выздоровления. Нами обоими была проделана колоссальная работа при подготовке к поединку, но получилось так, как получилось.

— Была возможность провести поединок с другим соперником?

— Я считаю, что менять соперника за несколько часов до выхода на ринг — это неправильно. Bellator принял решение перенести бой. По срокам пока ничего не известно. Я думаю, что Митриону потребуется два-три месяца для того, чтобы полностью восстановиться. Мне необходимо знать точную дату боя за пару месяцев — для проведения полноценной подготовки.

— В последнее время российские спортсмены часто становились фигурантами допинг-скандалов. Как вы к этому относитесь?

— У меня никогда не было подобных проблем. Я проходил допинг-контроль, как и все остальные бойцы. Никаких запрещённых препаратов у меня не обнаружено.

— Не обсуждали с главой Bellator Скоттом Кокером вариант проведения турнира в России?

— С моей стороны такой инициативы не было. Но если Скотт решит организовать такой турнир, я буду только рад.

— Ваши подопечные из Fedor Team тоже подписали контракт с Bellator?

— Да, действительно, несколько ребят заключили соглашения с промоушеном вместе со мной. Это Вадим Немков и Валентин Молдавский. Думаю, подписание контракта пойдёт им на пользу и позволит набраться серьёзного международного опыта.

— Скоро состоится долгожданная схватка Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в UFC. Как оцениваете шансы нашего бойца?

— Не люблю давать прогнозы. Давайте просто все вместе поболеем за Хабиба и пожелаем ему удачи в противостоянии с Фергюсоном. Все в его руках.

Отметим, когда стало известно, что поединок Федора Емельяненко и Мэтта Митриона не состоится, глава Bellator Скотт Кокер принёс всем собравшимся публичные извинения. Отдельно Кокер извинился и перед российскими журналистами, прилетевшими в США освещать бой.

По предварительной информации, поединок между Фёдором Емельяненко и Мэттом Митрионом пройдет в мае или июне этого года.
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