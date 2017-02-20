Камнем по голове. С кем драться Фёдору Емельяненко

Отмена боя с Мэттом Митрионом, у которого за несколько часов до выхода в клетку обнаружили камень в почке, — событие крайне неприятное для Последнего Императора. В таком возрасте не так просто выйти на пик формы и удержать его. К тому же и сам Фёдор объективно признал, что у него остаётся не так много времени в статусе действующего бойца. Проблема Митриона может оказаться гораздо серьёзнее, чем кажется, а потому в ближайшие месцы Фёдора может ждать новый соперник, а потому попробуем понять, кто он?



Шейх Конго, Франция, 41 год

Француз на сегодня, пожалуй, сильнейший и самый стабильный боец в линейке тяжеловесов Bellator, не считая уже давно не выступающего в организации Виталия Минакова. Конго, несмотря на приличный возраст одержал четыре победы подряд, но большинство из них унылыми решениями. Он далеко не самый зрелищный боец, почему и был уволен из UFC, но отличный мастер стратегии. В гипотетическом бою с Фёдором на стороне Конго будет разница в габаритах, умение держать удар и большой опыт противостояния соперникам топ-уровня. Что же до зрелищности, то Фёдор способен сделать ярким любой бой.

Тито Ортис, США, 42 года

Калифорнийский плохиш, закопавший карьеру не одной легенды единоборств, был готов выйти на бой против Емельяненко в прошедшую субботу, но идея не понравилась руководству Bellator и Скотту Кокеру. Возможно, лишь потому, что объективно Ортис не был готов к бою, но при полноценном тренировочном лагере он способен подготовиться и показать яркий поединок. Официально полутяж, весящий между боями хорошо за сотню, завершил карьеру после победы над Чейлом Сонненом, но ради такого большого и денежного боя легко может стряхнуть пыль со своих перчаток и вернуться в клетку.

Чейл Соннен, США, 39 лет

Недавний соперник Ортиса, так же как и Емельяненко, делал трёхлетний перерыв в карьере. После поражения в первом раунде от Рашада Эванса он покинул UFC и подписал контракт с Bellator. Однако в дебютном бою проиграл удушением Ортису. По двум минутам действий в клетке было сложно оценить форму одного из самых болтливых бойцов ММА, но при целенаправленной подготовке он ещё может привести себя в форму и дать бой Емельяненко. Разница в весе также не должна быть значительной. Соннен может показать на весах 100 килограммов.

Мухаммед Лаваль, США, 36 лет

Американский борец нигерийского происхождения до сих пор неприятный соперник для любого бойца, хоть и потерпел два поражения в последних трёх поединках. Лаваль сначала уступил чемпиону Bellator в полутяжёлом весе, а затем после убедительной победы над японцем Сатосии Исии безуспешно сразился с Мирко Филиповичем в Гран-при RIZIN в тяжёлом весе. Оправданием для Короля Мо может служить тот факт, что он вышел на замену Вандерлею Силве на коротком уведомлении и при лучшей подготовке доставил бы Крокопу куда больше проблем.