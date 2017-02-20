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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28832142/
20 февраля 2017, 9:31 | Летние: Единоборства | ТАСС

Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом

САН-ХОСЕ /США/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец Федор Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед поединком с американцем Мэттом Митрионом. Об этом Емельяненко заявил ТАСС.

<em><nobr>САН-ХОСЕ</nobr> /США/ 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь <span class=error>Лазорин</span>/. </em>Российский боец Федор Емельяненко заявил что у него не было проблем с <nobr>допинг-контролем</nobr> перед поединком с американцем <span class=error>Мэттом</span> <span class=error>Митрионом</span>. Об этом Емельяненко заявил ТАСС. Увеличить
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Поединок Емельяненко — Митрион, который должен был состояться 18 февраля, был перенесен на неопределенный срок после того, как в день боя у американца возникли проблемы со здоровьем. Как ранее сообщал ТАСС, медицинское обследование перед поединком показало наличие у Митриона камней в почках.

«Да, конечно, перед боем был допинг-тест. Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем», — сказал Емельяненко.

Как позднее сообщил президент Bellator Скотт Кокер, Емельяненко может провести свой дебютный поединок в организации в мае-июне нынешнего года. Российский боец подтвердил наличие подобного плана.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.
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