Емельяненко заявил, что у него не было проблем с допинг-контролем перед боем с Митрионом

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Поединок Емельяненко — Митрион, который должен был состояться 18 февраля, был перенесен на неопределенный срок после того, как в день боя у американца возникли проблемы со здоровьем. Как ранее сообщал ТАСС, медицинское обследование перед поединком показало наличие у Митриона камней в почках.

«Да, конечно, перед боем был допинг-тест. Слава Богу, у меня с допинг-контролем никогда не было проблем», — сказал Емельяненко.

Как позднее сообщил президент Bellator Скотт Кокер, Емельяненко может провести свой дебютный поединок в организации в мае-июне нынешнего года. Российский боец подтвердил наличие подобного плана.

Емельяненко объявил о возобновлении карьеры летом 2015 года. За это время он одержал досрочную победу над индийцем Джайдипом Сингхом, а также победил бразильца Фабио Мальдонадо. Всего в активе Емельяненко 36 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах.