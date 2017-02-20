Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с Bellator
САН-ХОСЕ /США/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы команды Fedor team Валентин Молдавский и Вадим Немков подписали контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщил известный российский боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко.
Ранее дебютный бой Емельяненко в Bellator против Мэтта Митриона был перенесен на неопределенный срок
«Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с Bellator, Кирилл Сидельников пока нет. Планируется еще Виктор Немков», — сказал Емельяненко.
Вадим Немков является двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке 29 декабря прошлого года Немков нокаутировал бразильца Элисона Висенте в поединке под эгидой организации Rizin. Всего в активе россиянина семь побед и два поражения в ММА.
Молдавский в последнем поединке 31 декабря прошлого года раздельным решением судей уступил иранцу Амиру Алиакбари. На счету российского бойца пять побед и одно поражение в карьере.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter