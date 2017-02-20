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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28832140/
20 февраля 2017, 9:29 | Летние: Единоборства | ТАСС

Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с Bellator

САН-ХОСЕ /США/, 20 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российские бойцы команды Fedor team Валентин Молдавский и Вадим Немков подписали контракт с организацией Bellator. Об этом ТАСС сообщил известный российский боец и президент Союза ММА России Федор Емельяненко.

Ранее дебютный бой Емельяненко в Bellator против Мэтта Митриона был перенесен на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем у американца. Свой дебютный бой в организации провел боец Fedor team Анатолий Токов, который техническим нокаутом победил бразильца Франциско Франсе.

«Вадим Немков и Валентин Молдавский подписали контракты с Bellator, Кирилл Сидельников пока нет. Планируется еще Виктор Немков», — сказал Емельяненко.

Вадим Немков является двукратным чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы по боевому самбо. В своем последнем поединке 29 декабря прошлого года Немков нокаутировал бразильца Элисона Висенте в поединке под эгидой организации Rizin. Всего в активе россиянина семь побед и два поражения в ММА.

Молдавский в последнем поединке 31 декабря прошлого года раздельным решением судей уступил иранцу Амиру Алиакбари. На счету российского бойца пять побед и одно поражение в карьере.
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