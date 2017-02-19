Боец ММА спрогнозировал Головкину нокаут от Канело

— Я не вижу Головкина победителем этого боя. А Канело — вижу. Я очень уважаю Головкина, он отличный панчер и один из лучших боксеров, но Канело победит нокаутом, если их бой состоится. Думаю, где-то в восьмом раунде, — заявил Ортис.



Ожидается, что бой Головкин — Канело состоится в сентябре — во всяком случае, у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, об этом есть устная договоренность. Однако для начала Головкину нужно победить Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), а Альваресу — Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО).