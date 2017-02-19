Боец ММА спрогнозировал Головкину нокаут от Канело
Боец смешанных единоборств Тито Ортис в интервью FightHub TV прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Я не вижу Головкина победителем этого боя. А Канело — вижу. Я очень уважаю Головкина, он отличный панчер и один из лучших боксеров, но Канело победит нокаутом, если их бой состоится. Думаю,
Ожидается, что бой Головкин — Канело состоится в сентябре — во всяком случае, у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, об этом есть устная договоренность. Однако для начала Головкину нужно победить Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), а Альваресу — Хулио Сесара
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