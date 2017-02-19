Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28829465/
19 февраля 2017, 23:02 | Летние: Единоборства | Sports.kz

Боец ММА спрогнозировал Головкину нокаут от Канело

Боец смешанных единоборств Тито Ортис в интервью FightHub TV прокомментировал потенциальный бой Геннадия Головкина (36−0, 33 КО) с Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

 — Я не вижу Головкина победителем этого боя. А Канело — вижу. Я очень уважаю Головкина, он отличный панчер и один из лучших боксеров, но Канело победит нокаутом, если их бой состоится. Думаю, где-то в восьмом раунде, — заявил Ортис.

Ожидается, что бой Головкин — Канело состоится в сентябре — во всяком случае, у промоутеров боксеров, Тома Лёффлера и Оскара де ла Хойи, об этом есть устная договоренность. Однако для начала Головкину нужно победить Дэниэла Джейкобса (32−1, 29 КО), а Альваресу — Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО).

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Боец Минаков сообщил, что глава Bellator Коккер готов продолжить с ним сотрудничество

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков сообщил агентству «Р-Спорт», что после паузы в несколько месяцев президент организации Bellator Скотт Коккер готов возобновить с ним переговоры по сотрудничеству.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Обещавший побить Головкина турок за половину раунда победил белоруса

Головкин оказался легче Джейкобса за 30 дней до боя

Ахмедиев одержал яркую победу в США