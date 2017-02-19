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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28826955/
19 февраля 2017, 16:42 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Боец Минаков сообщил, что глава Bellator Коккер готов продолжить с ним сотрудничество

Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков сообщил агентству «Р-Спорт», что после паузы в несколько месяцев президент организации Bellator Скотт Коккер готов возобновить с ним переговоры по сотрудничеству.

Минаков является экс-чемпионом Bellator в тяжелом весе. Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летний боец планирует переходить в UFC, однако сам боец сообщил, что это было неправдой.

«До недавнего времени наши переговоры шли нормально, я летал и разговаривал со Скоттом Коккером, мы обсуждали некоторые условия нового соглашения, но впоследствии появилась новость, что я подписал контракт с UFC — это была какая-то вброшенная “утка”, которая получила резонанс в России и США. После чего наши отношения в вопросе переговоров со Скоттом Коккером полностью оборвались, и как я понимаю, видимо он в это поверил, хотя я делал опровержения», — сказал Минаков по телефону.

«Неприятная ситуация, и на несколько месяцев наш диалог был прекращен полностью. Но буквально недавно мне позвонил мой американский менеджер и сказал, что Скотт Коккер готов продолжать переговоры и думаю, что в ближайшее время у нас состоится разговор и думаю, что мы сможем решить этот вопрос и прийти к какому-то компромиссу. Это хорошая новость», — пояснил он.
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