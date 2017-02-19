Боец Минаков сообщил, что глава Bellator Коккер готов продолжить с ним сотрудничество

Минаков является экс-чемпионом Bellator в тяжелом весе. Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летний боец планирует переходить в UFC, однако сам боец сообщил, что это было неправдой.

«До недавнего времени наши переговоры шли нормально, я летал и разговаривал со Скоттом Коккером, мы обсуждали некоторые условия нового соглашения, но впоследствии появилась новость, что я подписал контракт с UFC — это была какая-то вброшенная “утка”, которая получила резонанс в России и США. После чего наши отношения в вопросе переговоров со Скоттом Коккером полностью оборвались, и как я понимаю, видимо он в это поверил, хотя я делал опровержения», — сказал Минаков по телефону.