Боец Минаков сообщил, что глава Bellator Коккер готов продолжить с ним сотрудничество
Российский боец смешанных единоборств Виталий Минаков сообщил агентству «Р-Спорт», что после паузы в несколько месяцев президент организации Bellator Скотт Коккер готов возобновить с ним переговоры по сотрудничеству.
Минаков является
«До недавнего времени наши переговоры шли нормально, я летал и разговаривал со Скоттом Коккером, мы обсуждали некоторые условия нового соглашения, но впоследствии появилась новость, что я подписал контракт с UFC — это была
«Неприятная ситуация, и на несколько месяцев наш диалог был прекращен полностью. Но буквально недавно мне позвонил мой американский менеджер и сказал, что Скотт Коккер готов продолжать переговоры и думаю, что в ближайшее время у нас состоится разговор и думаю, что мы сможем решить этот вопрос и прийти к
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