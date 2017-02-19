Яндиев за 71 секунду одолел Бутенко и стал чемпионом М-1 в легком весе

Рефери остановил поединок через одну минуту и 11 секунд после начала первого раунда.

Яндиев стал новым чемпионом М-1 в легком весе. Для 29-летнего бойца это девятая победа в десяти поединках. Бутенко владел чемпионским поясом с 4 июня 2016-го, когда на M-1 Challenge 67 победил Артема Дамковского. Боец клуба Fightspirit потерпел 12-е поражение в карьере при 42 победах. Еще два его боя завершились вничью.

Напомним, на официальном взвешивании перед боем Бутенко превысил весовой лимит на пять килограмм, однако Яндиев согласился провести поединок. Бутенко начинал матч с желтой карточкой.