Емельяненко считает, что замена Митриона на другого бойца стала бы неправильным решением
САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что замена заболевшего американца Мэтта Митриона на другого соперника была бы неправильным решением. Об этом он сказал журналистами.
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Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в воскресенье утром в рамках шоу Bellator, но за несколько часов до начала поединок был отменен
«Первые эмоции — это, конечно, удивление. Я его ощутил, когда Скотт (Кокер, глава Bellator) сказал, что Мэтта уже отвезли в больницу. Это жизнь, надо все принимать так как есть. Произошло то, что может случиться с каждым в любой момент», — сказал Емельяненко.
«Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой», — добавил спортсмен.
После отмены боя Емельяненко сообщил журналистам, что готов провести следующий поединок в организации Bellator в
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