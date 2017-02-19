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19 февраля 2017, 15:04 | Летние: Единоборства | ТАСС

Емельяненко считает, что замена Митриона на другого бойца стала бы неправильным решением

САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что замена заболевшего американца Мэтта Митриона на другого соперника была бы неправильным решением. Об этом он сказал журналистами.

После отмены боя Емельяненко сообщил журналистам что готов провести следующий поединок в организации Bellator в <nobr>мае-июне</nobr> 2017 года. Увеличить
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Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в воскресенье утром в рамках шоу Bellator, но за несколько часов до начала поединок был отменен из-за обнаружения камней в почках у американца.

«Первые эмоции — это, конечно, удивление. Я его ощутил, когда Скотт (Кокер, глава Bellator) сказал, что Мэтта уже отвезли в больницу. Это жизнь, надо все принимать так как есть. Произошло то, что может случиться с каждым в любой момент», — сказал Емельяненко.

«Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой», — добавил спортсмен.

После отмены боя Емельяненко сообщил журналистам, что готов провести следующий поединок в организации Bellator в мае-июне 2017 года. Контракт спортсмена с организацией рассчитан на три боя. Одним из возможных соперников россиянина является американец Мухаммед «Мо» Лаваль.
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