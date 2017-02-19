Емельяненко считает, что замена Митриона на другого бойца стала бы неправильным решением

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Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в воскресенье утром в рамках шоу Bellator, но за несколько часов до начала поединок был отменен из-за обнаружения камней в почках у американца.

«Первые эмоции — это, конечно, удивление. Я его ощутил, когда Скотт (Кокер, глава Bellator) сказал, что Мэтта уже отвезли в больницу. Это жизнь, надо все принимать так как есть. Произошло то, что может случиться с каждым в любой момент», — сказал Емельяненко.

«Я думаю, что за несколько часов до боя менять соперника не совсем правильно. Мной и руководством Bellator было принято решение перенести бой», — добавил спортсмен.