Вадим Финкельштейн: Емельяненко поступил правильно, что отказался от замены соперника

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Также он заявил, что не сомневается в медицинских причинах отказа американца от поединка. Камни против Федора: почему отменили супербой Емельяненко.

— Разочарованы тем, что бой Емельяненко с Митрионом не состоялся?

— Конечно. Мы все ждали этого боя. Представляете, какую подготовку проделал Федор перед поединком с американцем?

— Верите в то, что отмена боя произошла по медицинским показаниям — у американца нашли камни в почках?

— Да, на сто процентов. Зачем ему это надо? Думаю, что это действительно серьезная причина для отмены боя.

— Как думаете, поединок между Емельяненко и Митрионом все-таки состоится, ведь не редки случаи, когда перенос боя влек его отмену?

— Не знаю, я же не руководитель Bellator. Мне неизвестно, какие договоренности у них существуют. Все ждали этот бой, Федор готовился к нему. Это очень неприятная для него ситуация, как и для фанатов. Я не думаю, что есть какая-то другая причина отмены боя, кроме медицинской.

— Есть информация, что бой могут перенести на май-июнь. Насколько Федору будет проблематично подготовиться к нему и опять вывести себя на пик формы?

— Можно, конечно, хорошо подготовиться. Но сейчас была проведена большая работа. Это все очень непросто и неприятно для Федора.

— Правильно ли он сделал, что не стал искать замену Митриону, ведь у него были предложения от других бойцов?

— Для профессионалов это нормально. У меня тоже бойцы имеют право на отказ. Потому что они готовятся к одному оппоненту, а потом дают совершенно другого. Это же профессиональный вид спорта, не любительский. Поэтому данная ситуация нормальная. Одно дело, когда отмена боя происходит за несколько дней, а другое — в последний момент.

У нас тоже случались такие вещи. Когда такое происходит за неделю, мы предлагаем бойцам замену и часто меняем соперника. Но оппонент заранее смотрит бойца, его видео, а если он вынужден знакомиться с соперником за несколько часов до боя — то это совсем другое. Считаю, что в данной ситуации Федор поступил правильно, потому что новый соперник — это большой риск. Ведь он готовился к Митриону, подбирал под него тактику и вдруг дают другого бойца. Например, был «ударник», а стал — борец. Для профессионала лучше перенести поединок.

— У вас тоже были ситуации с отменой боя, как, например, в 2009 году, когда был отменен поединок Федора Емельяненко с Джошем Барнеттом, у которого нашил допинг. Потом были суды. А чем это дело в итоге закончилось?

— Мы узнали о необходимости замены за неделю до боя. Это большая разница. Сейчас вообще поединок отменили буквально за несколько часов. А у нас была в запасе неделя. Федор был готов к другому оппоненту, но получилось так, что Affliction Entertainment себя очень некрасиво повел. Они продали компанию UFC. И тогда просто ничего не состоялось. У нас даже были судебные процессы по этому вопросу.

— Как они закончились? Вы выиграли?

— В принципе, да. Мы просто потом договорились. Мы предъявили претензии, потому что у нас были определенные договоренности.

— Каков финансовый механизм отмены боя: нет поединка — нет гонорара или Федор все равно получит некую сумму?

— Это все по договоренности с промоутером и прописывается в контракте. По идее, не должны платить. За что сейчас платить? Но я не знаю, какие у них были соглашения.