Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28825965/
19 февраля 2017, 14:50 | Летние: Единоборства | ТАСС

Оригинальный свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Знаменитый свитер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко будет продан с аукциона.

Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер, слова которого приводит портал MMAjunkie.

В воскресенье 40-летний россиянин должен был провести бой против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, однако поединок был перенесен из-за плохого самочувствия американца.

«Мы надеялись объявить об этом при других обстоятельствах, — сказал Кокер. — Емельяненко согласился выставить свой оригинальный свитер на аукцион».

Глава организации не уточнил, когда состоится аукцион, отметив при этом, что деньги от продажи свитера будут переведены на счет благотворительной организации, наименование которой не разглашается.

Бежевый свитер Емельяненко в разноцветную полоску снискал огромную популярность среди поклонников смешанных единоборств и лично российского бойца. Впервые он появился в нем на публике в 2009 году и с тех пор продолжает время от времени выступать в нем на различных мероприятиях. Болельщики в шутку связывали успешные выступления россиянина (36 побед в 40 боях) именно с этим свитером, дав ему название «Великий свитер абсолютной победы», а Митрион в ироничном ролике, снятом до боя, заявил, что согласился на бой с Емельяненко только из-за возможности «находиться рядом с этим свитером и, быть может, выиграть его в поединке».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Емельяненко считает, что замена Митриона на другого бойца стала бы неправильным решением

Емельяненко считает, что замена Митриона на другого бойца стала бы неправильным решением

САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко считает, что замена заболевшего американца Мэтта Митриона на другого соперника была бы неправильным решением. Об этом он сказал журналистами.
Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Биатлонистка Дальмайер установила рекорд по числу золотых медалей на одном ЧМ

Немецкие бобслеисты Фридрих и Маргис стали чемпионами мира в двойках

Тренер: соперники сами должны подстраиваться под "Динамо" в плей-офф КХЛ