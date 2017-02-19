Оригинальный свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Знаменитый свитер российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко будет продан с аукциона.
Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер, слова которого приводит портал MMAjunkie.
В воскресенье 40-летний россиянин должен был провести бой против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, однако поединок был перенесен
«Мы надеялись объявить об этом при других обстоятельствах, — сказал Кокер. — Емельяненко согласился выставить свой оригинальный свитер на аукцион».
Глава организации не уточнил, когда состоится аукцион, отметив при этом, что деньги от продажи свитера будут переведены на счет благотворительной организации, наименование которой не разглашается.
Бежевый свитер Емельяненко в разноцветную полоску снискал огромную популярность среди поклонников смешанных единоборств и лично российского бойца. Впервые он появился в нем на публике в 2009 году и с тех пор продолжает время от времени выступать в нем на различных мероприятиях. Болельщики в шутку связывали успешные выступления россиянина (36 побед в 40 боях) именно с этим свитером, дав ему название «Великий свитер абсолютной победы», а Митрион в ироничном ролике, снятом до боя, заявил, что согласился на бой с Емельяненко только
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