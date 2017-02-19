Оригинальный свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе

Об этом сообщил глава Bellator Скотт Кокер, слова которого приводит портал MMAjunkie.

В воскресенье 40-летний россиянин должен был провести бой против Мэтта Митриона на турнире Bellator 172, однако поединок был перенесен из-за плохого самочувствия американца.

«Мы надеялись объявить об этом при других обстоятельствах, — сказал Кокер. — Емельяненко согласился выставить свой оригинальный свитер на аукцион».

Глава организации не уточнил, когда состоится аукцион, отметив при этом, что деньги от продажи свитера будут переведены на счет благотворительной организации, наименование которой не разглашается.