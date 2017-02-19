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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28825683/
19 февраля 2017, 14:20 | Летние: Единоборства | ТАСС

Митрион поблагодарил болельщиков за понимание после переноса боя с Емельяненко

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поблагодарил болельщиков за поддержку после переноса поединка с россиянином Федором Емельяненко, который должен был состояться на турнире Bellator 172. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.

Бой между 38-летним Митрионом и 40-летним Емельяненко должен был состояться утром в воскресенье, однако незадолго до начала стало известно, что американец не сможет выйти на ринг из-за плохого самочувствия. У спортсмена были обнаружены камни в почках.

«Спасибо за понимание, — написал спортсмен. — Я пытался справиться с этим чертовым камнем, выпил много аспирина. А всех тех идиотов, кто говорят о том, что я испугался, я приглашаю посмотреть на меня, когда я пытаюсь пописать с этим камнем».

Позднее глава Bellator Скотт Кокер сообщил, что восстановление Митриона может занять длительное время.
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