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19 февраля 2017, 13:46 | Летние: Единоборства | ТАСС

Врач: Митриону надо задуматься о завершении карьеры из- за камней в почках

МОСКВА, 19 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Карьера американского бойца смешанного стиля Мэтта Митриона находится под угрозой из-за камней в почках.

Как сообщил ранее президент организации Bellator Скотт Кокер восстановление бойца может занять долгое время. Увеличить
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Такое мнение ТАСС высказал известный спортивный врач России Юрий Васильков.

В воскресенье утром Митрион должен был принять участие в бою в рамках шоу Bellator с россиянином Федором Емельяненко, но за несколько часов до начала поединок был отменен из-за обнаружения камней в почках у 38-летнего американца.

«Это тяжелая мочекаменная болезнь, она скрытая. В 38 лет у людей еще крылья за спиной растут, они летают, думают, что будут жить вечно. Но дело идет к сорока, и надо бы уже поглядывать в сторону клиник. Этот приступ очень болезненный, очень неприятная вещь, поэтому надо думать не о спорте, а о лечении», — сказал Васильков.

«Это очень серьезная болезнь, я думаю, что на сто процентов Митрион уже не восстановится. Пора думать о завершении карьеры. Можно попробовать через “не могу”, но это самое настоящее самоубийство», — резюмировал специалист.

Как сообщил ранее президент организации Bellator Скотт Кокер, восстановление Митриона может занять долгое время.

После отмены боя Емельяненко сообщил журналистам, что готов провести следующий поединок в организации Bellator в мае-июне 2017 года. Контракт спортсмена с организацией рассчитан на три боя.
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