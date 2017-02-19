Мэтт Митрион: Те, кто говорят, что я испугался Емельяненко — дураки
Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, который не смог принять участие в поединке с Федором Емельяненко, поблагодарил общественность за понимание.
Бой с его участием был отменен
— Спасибо за понимание и поддержку. Я пытался справиться с этим большим, дурацким камнем, приняв много аспирина, — написал Митрион на своей странице в «Твиттере». — И для идиотов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу — соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь пописать с этим камнем.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter