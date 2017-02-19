Бой с его участием был отменен из-за того, что у него были обнаружены камни в почках.

— Спасибо за понимание и поддержку. Я пытался справиться с этим большим, дурацким камнем, приняв много аспирина, — написал Митрион на своей странице в «Твиттере». — И для идиотов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу — соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь пописать с этим камнем.