Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28825523/
19 февраля 2017, 13:48 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Мэтт Митрион: Те, кто говорят, что я испугался Емельяненко — дураки

Американский боец смешанных единоборств Мэтт Митрион, который не смог принять участие в поединке с Федором Емельяненко, поблагодарил общественность за понимание.

Бой с его участием был отменен из-за того, что у него были обнаружены камни в почках.

— Спасибо за понимание и поддержку. Я пытался справиться с этим большим, дурацким камнем, приняв много аспирина, — написал Митрион на своей странице в «Твиттере». — И для идиотов, которые имеют наглость утверждать, что я боюсь или лгу — соберите свое мужество, чтобы подойти ко мне, когда я пытаюсь пописать с этим камнем.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Почему отменен бой Емельяненко

ЧМ чудом избежал скандала с гимном России

В Испании установлен рекорд, который нельзя побить. Только повторить