СМИ: Емельяненко отказался от замены соперника на турнире Bellator 172
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко отказался от замены соперника на бой турнира Bellator 172, который прошел в
Сан-Хосе (США). Об этом сообщает интернет-портал Bloodyelbow.
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Видимо, что-то случилось...
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В воскресенье утром 40-летний Емельяненко должен был провести бой против 38-летнего американца Мэтта Митриона, однако за несколько часов до начала стало известно, что Митрион
В результате бой был перенесен. Позднее глава Bellator Скотт Кокер сообщил ТАСС, что следующим соперником Емельяненко в поединке, который должен пройти через несколько месяцев, может стать американец Мохаммед Лаваль.
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