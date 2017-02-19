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19 февраля 2017, 13:38 | Летние: Единоборства | ТАСС

СМИ: Емельяненко отказался от замены соперника на турнире Bellator 172

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко отказался от замены соперника на бой турнира Bellator 172, который прошел в Сан-Хосе (США). Об этом сообщает интернет-портал Bloodyelbow.

Россиянин должен был провести бой против американца Мэтта Митриона однако тот не смог выйти на ринг по состоянию здоровья. Увеличить
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В воскресенье утром 40-летний Емельяненко должен был провести бой против 38-летнего американца Мэтта Митриона, однако за несколько часов до начала стало известно, что Митрион из-за плохого самочувствия не сможет принять участие в поединке. Сразу после этого целый ряд знаменитых бойцов, среди которых американцы Тито Ортис и Чейл Соннен, выразили желание выйти на ринг против россиянина, однако он не захотел менять соперника.

В результате бой был перенесен. Позднее глава Bellator Скотт Кокер сообщил ТАСС, что следующим соперником Емельяненко в поединке, который должен пройти через несколько месяцев, может стать американец Мохаммед Лаваль.
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Митрион поблагодарил болельщиков за понимание после переноса боя с Емельяненко

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Американский боец смешанного стиля Мэтт Митрион поблагодарил болельщиков за поддержку после переноса поединка с россиянином Федором Емельяненко, который должен был состояться на турнире Bellator 172. Об этом спортсмен написал в своем Twitter.
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