СМИ: Емельяненко отказался от замены соперника на турнире Bellator 172

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В воскресенье утром 40-летний Емельяненко должен был провести бой против 38-летнего американца Мэтта Митриона, однако за несколько часов до начала стало известно, что Митрион из-за плохого самочувствия не сможет принять участие в поединке. Сразу после этого целый ряд знаменитых бойцов, среди которых американцы Тито Ортис и Чейл Соннен, выразили желание выйти на ринг против россиянина, однако он не захотел менять соперника.

В результате бой был перенесен. Позднее глава Bellator Скотт Кокер сообщил ТАСС, что следующим соперником Емельяненко в поединке, который должен пройти через несколько месяцев, может стать американец Мохаммед Лаваль.