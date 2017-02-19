Камни, допинг, бандиты — Емельяненко и другие жертвы отмены боев ММА
Бой Емельяненко и Митриона — не единственное ожидаемое событие в ММА, которое сорвалось в последний момент. «СЭ» собрал самые значимые из таких разочарований последнего времени.
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Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом в
МИРЗАЕВ — МАКАШВИЛИ. НАПАДЕНИЕ
Бой планировался на 25 марта 2017 года
16 ноября 2016 года Расул Мирзаев единогласным решением судей проиграл американцу грузинского происхождения Левону Макашвили на турнире FightNights Global 54 в
В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года в Москве в квартире на улице Восточная на Мирзаева было совершено нападение. Трое злоумышленников несколько раз выстрелили в спортсмена из травматического пистолета и нанесли удары по телу битой и цепями. Мирзаев был госпитализирован. По информации СМИ, причиной нападения на спортсмена мог стать инцидент в одном из столичных клубов. Расул заступился за ирландского спортсмена российского происхождения Артема Лобова, который выступает в одной команде с известным бойцом UFC Конором Макгрегором,
Реванш с Левоном Макашвили был отложен на неопределенный срок. Расул Мирзаев закончил восстановительный курс в больнице и продолжает лечение дома.
ВЕЛАСКЕС — ВЕРДУМ. КОМИССИЯ ПРОТИВ
Бой планировался 30 декабря 2016 года
Топовый поединок между тяжеловесами Фабрисио Вердумом и Кейном Веласкесом был отменен
UFC предпочла не искать Вердуму замену на бой и просто сняла поединок с вечера. Пока нет никакой информации об их поединке в дальнейшем. В прошлом, летом 2015-го, Вердум и Веласкес уже встречались. Тогда победу удушающим приемом одержал Вердум.
ВАСИЛЕВСКИЙ — ДУРАЕВ. ТРАВМА УХА
Бой планировался 18 декабря 2016 года
По словам самого Василевского, сначала он не придал значения этому повреждению и занимался самолечением, но когда он приступил к сгонке веса, то поднялась температура, а врач сказал, что пошло загноение хрящей, которое может привести к потере уха.
Анонсировано, что бой между Василевским и Дураевым состоится 15 апреля в рамках турнира ACB 57.
ТУХУГОВ — СИЛВА. СЛУЧАЙНЫЙ ДОПИНГ
Бой планировался 9 декабря 2016 года
Российский полулегковес Зубайра Тухугов должен был провести бой против Тиагу Силвы на вечере UFC Fight Night 102, но был снят с турнира
— USADA проинформировало Тухугова о возможном нарушении антидопинговых правил по итогам проверки внесоревновательных проб, взятых 7 сентября и 29 октября 2016 года. Боец временно отстранен от выступлений и снят с турнира 9 декабря, — сообщил UFC.
Раннее стало известно, что еще один российский боец Руслан Магомедов, который выступает в UFC, также сдал положительный
— Я не хотел, чтобы у меня
ХАРИТОНОВ — СИЛВА. 90 ДНЕЙ
Бой планировался 3 декабря 2016 года
После победного поединка против Кенни Гарнера в июле 2015 года, российский боец Сергей Харитонов не выступал год и четыре месяца. Чтобы набрать форму после простоя, Харитонов решил провести два боя с интервалом всего в один месяц. Первый бой был назначен на 5 ноября 2016 года против американца Джейви Айялы. Для Харитонова это дебют в американской организации Bellator. Во втором поединке 3 декабря 2016 года в Екатеринбурге Сергей должен был встретиться с бразильцем Франциско Силвой.
Бой против Айялы закончился для Сергея плачевно — он был отправлен в тяжелый нокаут уже на семнадцатой секунде поединка. После боя Сергей заявил, что серьезных повреждений не получил и готов драться с Силвой. Тем не менее, за четыре дня до боя в Екатеринбурге, Bellator наложила запрет на проведение любых боев с участием Харитонова на 90 дней с момента нокаута от Айялы. Как выяснилось позже, по правилам американского промоушена, нокаут всегда влечет за собой временный запрет на участие в боях. Срок запрета при этом зависит от тяжести нокаута. Пока что новая дата и соперник Сергея Харитонова не названы.
ЭВАНС — КЕННЕДИ. БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
Бой планировался 12 ноября 2016 года
Рашад Эванс не смог провести бой против Тима Кеннеди, который планировался в UFC 205. Спортивная комиссия штата
— Я расстроен. Я в порядке, если говорить о состоянии здоровья. Дело только в комиссии и ее правилах, — сказал Рашад.
ГАСТЕЛУМ — СЕРРОНЕ. ПРОБЛЕМЫ С ВЕСОМ
Бой планировался 12 ноября 2016 года
Вслед за поединком Эванс — Кеннеди был отменен бой между Келвином Гастелумом и Дональдом «Ковбоем» Серроне, который должен был состояться также на UFC 205. На процедуре взвешивания Гастелум не уложился в лимит полусреднего веса UFC.
— Я не буду драться на турнире UFC 205 против Дональда Серроне, так как не смог уложиться в лимит весовой категории. Прошу прощения у «Ковбоя». Ты легенда, — написал Гастелум в Твиттере.
Бой Серроне на UFC 205
МОНСОН — ОПАРИН. МАЛО ДЕНЕГ
Бой планировался 6 ноября 2016
Американский боец Джефф Монсон отменил бой против украинца Виталия Опарина, который должен был состояться в Нижнем Новгороде в рамках вечера PRIDE Fighting Show 3. По словам менеджера Монсона Маршалла Коминса, Джефф отказался от боя из финансовых соображений.
Следующий бой Монсона анонсирован на 22 апреля. 46-летний американец встретится с 44-летним бойцом из Челябинска Максимом Новоселовым на шоу «Битва титанов» в Курске. По другим данным, Монсон может встретиться с Александром Емельяненко в Москве 9 мая.
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