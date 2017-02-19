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Бой между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом в Сан-Хосе был перенесен, поскольку у американского бойца обнаружили камни в почках. По словам Емельяненко, их поединок все-таки состоится, но через несколько месяцев, которые потребуются Митриону на лечение и восстановление. Бой в карьере российского бойца отменяется не впервые: в 2009 году не состоялась встреча против Джоша Барнетта, которого поймали на употреблении стероидов.

МИРЗАЕВ — МАКАШВИЛИ. НАПАДЕНИЕ

Бой планировался на 25 марта 2017 года

16 ноября 2016 года Расул Мирзаев единогласным решением судей проиграл американцу грузинского происхождения Левону Макашвили на турнире FightNights Global 54 в Ростове-на-Дону. Вскоре бойцы договорились о втором поединке. Реванш назначили на 25 марта 2017 года, но бой был отменен.

В ночь с 30 на 31 декабря 2016 года в Москве в квартире на улице Восточная на Мирзаева было совершено нападение. Трое злоумышленников несколько раз выстрелили в спортсмена из травматического пистолета и нанесли удары по телу битой и цепями. Мирзаев был госпитализирован. По информации СМИ, причиной нападения на спортсмена мог стать инцидент в одном из столичных клубов. Расул заступился за ирландского спортсмена российского происхождения Артема Лобова, который выступает в одной команде с известным бойцом UFC Конором Макгрегором, из-за этого возник конфликт.

Реванш с Левоном Макашвили был отложен на неопределенный срок. Расул Мирзаев закончил восстановительный курс в больнице и продолжает лечение дома.

ВЕЛАСКЕС — ВЕРДУМ. КОМИССИЯ ПРОТИВ

Бой планировался 30 декабря 2016 года

Топовый поединок между тяжеловесами Фабрисио Вердумом и Кейном Веласкесом был отменен из-за состояния здоровья последнего, бойцы должны были драться на турнире UFC 207. За неделю до поединка спортивная комиссия штата Невада запретила участвовать Веласкесу в бою из-за проблем спортсмена со здоровьем.

UFC предпочла не искать Вердуму замену на бой и просто сняла поединок с вечера. Пока нет никакой информации об их поединке в дальнейшем. В прошлом, летом 2015-го, Вердум и Веласкес уже встречались. Тогда победу удушающим приемом одержал Вердум.

ВАСИЛЕВСКИЙ — ДУРАЕВ. ТРАВМА УХА

Бой планировался 18 декабря 2016 года

Экс-чемпион M-1 Challenge в среднем весе Вячеслав Василевский не смог провести поединок против Альберта Дураева, который был запланирован в турнире ACB 50. За несколько дней до боя Василевский сообщил, что у него травма уха.

По словам самого Василевского, сначала он не придал значения этому повреждению и занимался самолечением, но когда он приступил к сгонке веса, то поднялась температура, а врач сказал, что пошло загноение хрящей, которое может привести к потере уха.

Анонсировано, что бой между Василевским и Дураевым состоится 15 апреля в рамках турнира ACB 57.

ТУХУГОВ — СИЛВА. СЛУЧАЙНЫЙ ДОПИНГ

Бой планировался 9 декабря 2016 года

Российский полулегковес Зубайра Тухугов должен был провести бой против Тиагу Силвы на вечере UFC Fight Night 102, но был снят с турнира из-за запрета Антидопингового агентства США.

— USADA проинформировало Тухугова о возможном нарушении антидопинговых правил по итогам проверки внесоревновательных проб, взятых 7 сентября и 29 октября 2016 года. Боец временно отстранен от выступлений и снят с турнира 9 декабря, — сообщил UFC.

Раннее стало известно, что еще один российский боец Руслан Магомедов, который выступает в UFC, также сдал положительный допинг-тест. Магомедов заявил, что речь идет об остарине, который попал в его организм и организм Тухугова поскольку содержался в спортивной добавке.

— Я не хотел, чтобы у меня что-то вырастало, — заявил Магомедов. — Я принимал добавку для увеличения тестостерона, но, как оказалось, там содержалось это вещество.

ХАРИТОНОВ — СИЛВА. 90 ДНЕЙ

Бой планировался 3 декабря 2016 года

После победного поединка против Кенни Гарнера в июле 2015 года, российский боец Сергей Харитонов не выступал год и четыре месяца. Чтобы набрать форму после простоя, Харитонов решил провести два боя с интервалом всего в один месяц. Первый бой был назначен на 5 ноября 2016 года против американца Джейви Айялы. Для Харитонова это дебют в американской организации Bellator. Во втором поединке 3 декабря 2016 года в Екатеринбурге Сергей должен был встретиться с бразильцем Франциско Силвой.

Бой против Айялы закончился для Сергея плачевно — он был отправлен в тяжелый нокаут уже на семнадцатой секунде поединка. После боя Сергей заявил, что серьезных повреждений не получил и готов драться с Силвой. Тем не менее, за четыре дня до боя в Екатеринбурге, Bellator наложила запрет на проведение любых боев с участием Харитонова на 90 дней с момента нокаута от Айялы. Как выяснилось позже, по правилам американского промоушена, нокаут всегда влечет за собой временный запрет на участие в боях. Срок запрета при этом зависит от тяжести нокаута. Пока что новая дата и соперник Сергея Харитонова не названы.

ЭВАНС — КЕННЕДИ. БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

Бой планировался 12 ноября 2016 года

Рашад Эванс не смог провести бой против Тима Кеннеди, который планировался в UFC 205. Спортивная комиссия штата Нью-Йорк отказала Эвансу в лицензии на бой, причина отказа — состояние здоровье спортсмена.

— Я расстроен. Я в порядке, если говорить о состоянии здоровья. Дело только в комиссии и ее правилах, — сказал Рашад.

ГАСТЕЛУМ — СЕРРОНЕ. ПРОБЛЕМЫ С ВЕСОМ

Бой планировался 12 ноября 2016 года

Вслед за поединком Эванс — Кеннеди был отменен бой между Келвином Гастелумом и Дональдом «Ковбоем» Серроне, который должен был состояться также на UFC 205. На процедуре взвешивания Гастелум не уложился в лимит полусреднего веса UFC.

— Я не буду драться на турнире UFC 205 против Дональда Серроне, так как не смог уложиться в лимит весовой категории. Прошу прощения у «Ковбоя». Ты легенда, — написал Гастелум в Твиттере.

Бой Серроне на UFC 205 все-таки мог состояться, если бы организация нашла бойца на замену. В числе кандидатов назывались Алан Джубан и Хорхе Масвидаль, но договоренности достигнуты не были. Серроне провел поединок на UFC 206 10 декабря 2016 года против Мэтта Брауна, для победы нокаутом «Ковбою» потребовалось 33 секунды. Также Серроне провел бой против Хорхе Масвидаля в январе 2017-го, но проиграл.

МОНСОН — ОПАРИН. МАЛО ДЕНЕГ

Бой планировался 6 ноября 2016

Американский боец Джефф Монсон отменил бой против украинца Виталия Опарина, который должен был состояться в Нижнем Новгороде в рамках вечера PRIDE Fighting Show 3. По словам менеджера Монсона Маршалла Коминса, Джефф отказался от боя из финансовых соображений.

Следующий бой Монсона анонсирован на 22 апреля. 46-летний американец встретится с 44-летним бойцом из Челябинска Максимом Новоселовым на шоу «Битва титанов» в Курске. По другим данным, Монсон может встретиться с Александром Емельяненко в Москве 9 мая.