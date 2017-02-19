Камни против Федора: почему отменили супербой Емельяненко

Такое случалось уже в Bellator, случалось в боях UFC, случалось неоднократно в боксе — когда за несколько часов до боя внезапно происходит ЧТО-ТО, что рушит все планы. Боец Шахбулат Шамхалаев однажды приехал к арене на красном «феррари», обставлено все было с невероятным пафосом, но внезапно его скрутило в уборной — он просто отравился перед боем. Денис Лебедев уже был в раздевалке за несколько часов до реванша с Гильермо Джонсом, когда кто-то в «Твиттере» написал, что допинг-тест его соперника положительный. Еще за час с небольшим до боя никто не знал, состоится ли он. Как это происходило с Александром Поветкиным — все помним.

Как правило, по болезни бой отменяется еще на взвешивании за день до события. Чаще всего проблемы со здоровьем, причем иногда и те, о которых боец не подозревал сам, видит врач на осмотре или изучающий медицинские документы представитель комиссии. Чаще всего боец слышит:

— У вас что-то с давлением, чувствуете слабость?

— МРТ показывает что-то странное, давайте повторим обследование….

— Странная сыпь у вас на груди. Когда вы болели? Есть температура?

— Ваш тест крови на гепатит, похоже, поддельный — по этому адресу нет такой клиники….

У Мэтта Митриона, как выяснилось, камни в почках. Острая боль появилась за несколько часов до поединка, вероятно, следствие многолетнего увлечения Мэтта не очень здоровой пищей и выпивкой — организм решил так отреагировать на попытки привести себя за пару месяцев в боевую форму. Возможно, впервые за много лет — потому что последние бои в Bellator у Митриона были такие, для которых форма не нужна. Так или иначе, у него появились болезненные симптомы, и драться было нельзя — камни в почках обычно в таких случаях приносят с собой спазмы и вообще кладут человека в горизонтальное положение с такой же убедительностью, как удар в голову от Федора Емельяненко. Спросите Владимира Кличко, которого однажды за неделю до боя с Мормеком увезли из Альп спасательным вертолетом.

НЕ ХОТИТЕ ПОДРАТЬСЯ С ФЕДОРОМ?

Bellator получил уникальное в своем роде занятие — искали соперника на замену меньше, чем за сутки — для одного из самых опасных бойцов истории. Это было так себе развлечение, подозреваю. Большинство тех, кому они позвонили, должно быть, нервно смеялись и шутили — «мачете дадите?», кто-то просто не верил, и все осложнялось еще и тем, что в ростере бойцов организации не так уж много тяжеловесов. И не так уж много безумцев, как Митрион, которые готовы на такой бой. Возможно, президент организации Скотт Кокер позвонил бы в Японию и попросил забросить в Сан-Хосе парочку японских рестлеров, что участвуют в странных местных боях, но недостаток времени сделал и этот ход бессмысленным. А искать бойца-тяжеловеса, у которого порядок с лицензией и медицинскими документами в пределах двух часов досягаемости от Сан-Хосе это попытка ухватить удачу за хвост.

С тем же успехом можно было бы ходить по улицам в Калифорнии, где за день до боя еще бушевал ураган, и спрашивать прохожих на ветру:

— Не хотите подраться с Федором? Да нет, с тем самым, Самый Сильный Человек на Планете… ну, был раньше….

— А вы — будете драться? Эй, вы — да, выглядите большим… Какой у вас вес?

Естественно, что желающих не нашлось, иначе это многое бы нам сказало о том, Емельяненко сегодня уже не та сила, с которой нужно считаться. И он не 48-летний Рой Джонс днем раньше, который в седьмом раунде попал в Бобби Ганна, превратил его ноги и мозги в вермишель парой точных ударов, но не стал добивать, то ли беспокоясь о здоровье соперника, то ли о своем.

ЕМЕЛЬЯНЕНКО НЕ ПРОЩАЕТСЯ

Можете ли вы представить Федора, который растягивает агонию оппонента и не добивает его, потому что так договорились до боя? Правильно, нет. Это как история про бога Лоно у Марка Твена в «Письмах с Гавайев»: «Поглощенный терзаниями бродил он вперед и назад, боксируя и борясь с первым встречным. Естественно, это времяпрепровождение вскоре утратило свою новизну, поскольку, когда столь могущественное существо вызывает на бой простого смертного, ясно, что последнему крышка».

Спасти могло только чудо или наличие резервного оппонента для главного боя. Кто-то, как Жоан Дюопа, который вышел в Екатеринбурге против Поветкина, подписанный заранее, но, видимо, у Bellator или не было цели любой ценой сделать бой Федора здесь и сейчас, или страховка покрывает и такие случаи отмены. Не думаю даже, что публика в массе стала сдавать билеты — потому что многие шли не посмотреть бой с Митрионом, а увидеть Федора «вживую» — и им такую возможность предоставили — Емельяненко секундировал Анатолия Токова, который забил во втором раунде на полу бразильца Франциско Франца.

Чейл Соннен и Тито Ортис, как говорят, предлагали свои кандидатуры на замену, но оба они провели недавно бой в конце января — и теперь Bellator отбивается от обвинений в договорном характере их поединка, так что это точно был не лучший вариант.

Сейчас сроки, на который будет перенесен бой Федора, зависят от того, пропускают ли через Митриона разряды тока, чтобы расщепить камни, или его режут ножом на операционном столе. От этого зависят его сроки восстановления и то, как скоро Емельяненко вновь попытается выйти в клетку в США и устроить там кровавый террор. Cкотт Кокер говорит про май или июнь. Не переключайтесь.