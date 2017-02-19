Глава Bellator: Российский боец Токов в ближайшее время узнает дату следующего боя
САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство организации Bellator в ближайшее время определит дату следующего поединка российского бойца Анатолия Токова. Об этом журналистам заявил руководитель Bellator Скотт Кокер.
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Ранее Токов победил бразильца Франциско Франсе техническим нокаутом во втором раунде дебютного поединка в Bellator.
«Он одержал прекрасную победу, отлично проявил себя. В ближайшее время мы узнаем о его будущем», — сказал Кокер.
Токов в свою очередь отметил, что не совсем доволен своим поединком. «Я рад, что выиграл первый бой в Америке. Не совсем доволен боем, но все равно рад, что выиграл», — сказал спортсмен.
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