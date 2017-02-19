Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824942/
19 февраля 2017, 12:48 | Летние: Единоборства | ТАСС

Глава Bellator: Российский боец Токов в ближайшее время узнает дату следующего боя

САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство организации Bellator в ближайшее время определит дату следующего поединка российского бойца Анатолия Токова. Об этом журналистам заявил руководитель Bellator Скотт Кокер.

Ранее Токов победил бразильца Франциско Франсе техническим нокаутом во втором раунде дебютного поединка в Bellator. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее Токов победил бразильца Франциско Франсе техническим нокаутом во втором раунде дебютного поединка в Bellator.

«Он одержал прекрасную победу, отлично проявил себя. В ближайшее время мы узнаем о его будущем», — сказал Кокер.

Токов в свою очередь отметил, что не совсем доволен своим поединком. «Я рад, что выиграл первый бой в Америке. Не совсем доволен боем, но все равно рад, что выиграл», — сказал спортсмен.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
19 февраля

Оригинальный свитер Федора Емельяненко будет продан на аукционе

Станислав Дужников: с удовольствием сыграл бы футбольного тренера

Чемпионка ОИ-1980 легкоатлетка Олизаренко скончалась на 64-м году жизни