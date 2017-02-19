Американец Лаваль может стать следующим соперником Федора Емельяненко

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Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. Как ранее стало известно ТАСС, у Митриона были обнаружены камни в почках.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал Кокер.

Лаваль в свою очередь заявил ТАСС, что у него есть желание встретиться с Емельяненко.

«Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», — сказал американский боец.

Лаваль известен по выступлениям в организациях Bellator и Rizin. Всего в его активе 20 побед и шесть поражений.