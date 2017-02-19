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19 февраля 2017, 12:43 | Летние: Единоборства | ТАСС

Американец Лаваль может стать следующим соперником Федора Емельяненко

САН-ХОСЕ /США/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Известный американский боец Мухаммед «Мо» Лаваль может стать следующим соперником россиянина Федора Емельяненко. Об этом ТАСС сообщил президент организации Bellator Скотт Кокер.

Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен <nobr>из-за </nobr>болезни соперника россиянина. Увеличить
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Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за болезни соперника россиянина. Как ранее стало известно ТАСС, у Митриона были обнаружены камни в почках.

«Какой бой я хотел бы увидеть? Федор против Мо Лаваля, это был бы отличный поединок», — сказал Кокер.

Лаваль в свою очередь заявил ТАСС, что у него есть желание встретиться с Емельяненко.

«Федор — величайший боец, я хотел бы провести с ним бой. Это было возможно сегодня, но этого не произошло. Могу сказать, что это возможно в будущем, и шансы у меня будут», — сказал американский боец.

Лаваль известен по выступлениям в организациях Bellator и Rizin. Всего в его активе 20 побед и шесть поражений.
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