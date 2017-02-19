Глава Bellator: Федор Емельяненко может провести бой в мае или июне

Поединок должен был пройти в субботу в американском Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу. Как отметил глава Bellator, если Митрион будет в состоянии выйти на бой, то его поединок с Емельяненко пройдет снова в Сан-Хосе в мае или июне. Если американец не будет готов, то тогда произойдет смена соперника.

«Мы собираемся перенести его. Нам нужно что-то придумать, чтобы найти площадку и провести бой именно здесь, в Сан-Хосе в ближайшие пару месяцев. Это не гарантировано, но когда мы перенесем его, то вне зависимости от того будет ли он (Емельяненко) драться с Мэттом или нет, что зависит от здоровья Мэтта, это будет особенное событие, потому что каждый бой Федора — это великолепное зрелище», — сказал Кокер.

«Сегодня утром Митрион почувствовал мучительную боль. И я сказал его команде, что его нужно везти в больницу, чтобы его проверили. Там ему был поставлен диагноз — камни в почках. Камень пытался выйти, и причинял Митриону мучительную боль. Так что мы сказали — здоровье и безопасность превыше всего. Мы знаем, что это большой бой. Все болельщики здесь, конечно, разочарованы», — добавил глава Bellator.