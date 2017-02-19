Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824808/
19 февраля 2017, 12:42 | Летние: Единоборства | Р-Спорт

Глава Bellator: Федор Емельяненко может провести бой в мае или июне

Бой между легендарным бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом был отменен из-за того, что у американца были обнаружены камни в почках, и теперь россиянин может провести схватку в мае или июне 2017 года, сообщает MMAjunkie со ссылкой на главу бойцовской организации Bellator Скотта Кокера.

Поединок должен был пройти в субботу в американском Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу. Как отметил глава Bellator, если Митрион будет в состоянии выйти на бой, то его поединок с Емельяненко пройдет снова в Сан-Хосе в мае или июне. Если американец не будет готов, то тогда произойдет смена соперника.

«Мы собираемся перенести его. Нам нужно что-то придумать, чтобы найти площадку и провести бой именно здесь, в Сан-Хосе в ближайшие пару месяцев. Это не гарантировано, но когда мы перенесем его, то вне зависимости от того будет ли он (Емельяненко) драться с Мэттом или нет, что зависит от здоровья Мэтта, это будет особенное событие, потому что каждый бой Федора — это великолепное зрелище», — сказал Кокер.

«Сегодня утром Митрион почувствовал мучительную боль. И я сказал его команде, что его нужно везти в больницу, чтобы его проверили. Там ему был поставлен диагноз — камни в почках. Камень пытался выйти, и причинял Митриону мучительную боль. Так что мы сказали — здоровье и безопасность превыше всего. Мы знаем, что это большой бой. Все болельщики здесь, конечно, разочарованы», — добавил глава Bellator.

Экс-игрок в американский футбол Митрион выступал в UFC и Bellator, одержав 11 побед при пяти поражениях. Федор Емельяненко провел в смешанных единоборствах 40 боев, в которых одержал 36 побед при четырех поражениях.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
17 февраля

Копьем в сердце: парагвайская легкоатлетка с очаровательными формами

Фигурист Траньков: рождение дочери – круче победы на Олимпиаде

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями