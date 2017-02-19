Глава Bellator: Федор Емельяненко может провести бой в мае или июне
Бой между легендарным бойцом смешанных единоборств Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом был отменен
из-за того, что у американца были обнаружены камни в почках, и теперь россиянин может провести схватку в мае или июне 2017 года, сообщает MMAjunkie со ссылкой на главу бойцовской организации Bellator Скотта Кокера.
Поединок должен был пройти в субботу в американском
«Мы собираемся перенести его. Нам нужно
«Сегодня утром Митрион почувствовал мучительную боль. И я сказал его команде, что его нужно везти в больницу, чтобы его проверили. Там ему был поставлен диагноз — камни в почках. Камень пытался выйти, и причинял Митриону мучительную боль. Так что мы сказали — здоровье и безопасность превыше всего. Мы знаем, что это большой бой. Все болельщики здесь, конечно, разочарованы», — добавил глава Bellator.
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