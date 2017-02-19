Известный боец Соннен хотел заменить Митриона в бою с Емельяненко на Bellator 172
МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Известный американский боец Чейл Соннен хотел заменить соотечественника Мэтта Митриона в бою с россиянином Федором Емельяненко на турнире Bellator 172 в
Сан-Хосе (штат Калифорния). Об этом сообщил журналист ESPN Бретт Окамото в своем Twitter.
Ранее стало известно, что поединок между Митрионом и Емельяненко, который должен был состояться в воскресенье утром, перенесен на несколько месяцев
Журналист отмечает, что 39-летний Соннен предложил свою кандидатуру, но получил отказ от руководства организации. Ранее ТАСС сообщал, что другой известный американский боец Тито Ортис предлагал свою кандидатуру на замену Митриону, которая также была отвергнута.
Соннен провел в рамках смешанных единоборств 44 поединка, 28 из которых закончились его победой (13 — досрочно), 15 — поражением, еще один бой был сведен вничью. Свой последний на данный момент поединок он провел в рамках турнира Bellator 170 в январе текущего года, проиграв Ортису удушающим приемом.
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