Емельяненко: Дата боя с Митрионом станет известна в ближайшее время
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. Руководство организации Bellator назовет дату боя между российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и американцем Мэттом Митрионом в ближайшее время. Об этом Емельяненко заявил после победы россиянина Анатолия Токова над американцем Франсиско Франса на шоу Bellator 172.
Предполагалось, что бой Емельяненко и Митриона пройдет в рамках этого же шоу, однако
«Мне очень жаль, что я сегодня не могу выступить. Мы с Мэттом серьезно готовились к бою, но, к сожалению, получилось так, что Мэтт оказался в больнице по состоянию здоровья. В ближайшее время Скотт (Кокер, президент Bellator) сообщит, на какую дату будет перенесен бой», — сказал Емельяненко.
В активе 40-летнего Емельяненко 40 боев (36 побед, четыре поражения), а 38-летнего Митриона — 16 (11 побед, пять поражений).
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