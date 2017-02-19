Емельяненко: Дата боя с Митрионом станет известна в ближайшее время

Предполагалось, что бой Емельяненко и Митриона пройдет в рамках этого же шоу, однако из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца поединок был перенесен.

«Мне очень жаль, что я сегодня не могу выступить. Мы с Мэттом серьезно готовились к бою, но, к сожалению, получилось так, что Мэтт оказался в больнице по состоянию здоровья. В ближайшее время Скотт (Кокер, президент Bellator) сообщит, на какую дату будет перенесен бой», — сказал Емельяненко.

В активе 40-летнего Емельяненко 40 боев (36 побед, четыре поражения), а 38-летнего Митриона — 16 (11 побед, пять поражений).