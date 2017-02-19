Токов досрочно победил в дебютном поединке на турнире Bellator

Соперником спортсмена из РФ был бразилец Франсиско Франсе, которого он победил техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что этот поединок стал первым для 27-летнего Токова на под эгидой Bellator.

Теперь на счету Анатолия 27 боев, 24 победы и 3 поражения.