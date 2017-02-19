Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в Сан-Хосе (штат Калифорния) в рамках шоу Bellator 172, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.

«Я не слышал о том, чтобы люди массово начали сдавать билеты. Очень жаль, что такой бой отменен. Но Bellator идет дальше», — сказал Бренер.

40-летний Емельяненко одержал 36 побед в боях ММА и потерпел четыре поражения. На счету 38-летнего Митриона 11 побед и пять поражений.