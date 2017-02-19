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19 февраля 2017, 12:15 | Летние: Единоборства | ТАСС

Фанаты массово не сдают билеты после переноса боя Емельяненко — Митрион

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Болельщики не сдают билеты на шоу в массовом порядке после переноса боя россиянина Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС заявил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер.

Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в Сан-Хосе (штат Калифорния) в рамках шоу Bellator 172, однако был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.

«Я не слышал о том, чтобы люди массово начали сдавать билеты. Очень жаль, что такой бой отменен. Но Bellator идет дальше», — сказал Бренер.

40-летний Емельяненко одержал 36 побед в боях ММА и потерпел четыре поражения. На счету 38-летнего Митриона 11 побед и пять поражений.
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