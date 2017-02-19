Фанаты массово не сдают билеты после переноса боя Емельяненко — Митрион
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Болельщики не сдают билеты на шоу в массовом порядке после переноса боя россиянина Федора Емельяненко с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС заявил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер.
Поединок должен был состояться в ночь на воскресенье в
«Я не слышал о том, чтобы люди массово начали сдавать билеты. Очень жаль, что такой бой отменен. Но Bellator идет дальше», — сказал Бренер.
40-летний Емельяненко одержал 36 побед в боях ММА и потерпел четыре поражения. На счету 38-летнего Митриона 11 побед и пять поражений.
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