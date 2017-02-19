Лучшие победы и обидные поражения Емельяненко

В 2015 году Федор Емельяненко возобновил карьеру после трехлетнего перерыва, с тех пор он провел два победных боя. Тем не менее, оба поединка были восприняты публикой неоднозначно. Первый соперник — индиец Джайдип Сингх до встречи с Федором провел только два боя и не имел достаточно опыта, чтобы на равных противостоять Емельяненко. Второй соперник — опытный боец из Бразилии Фабио Мальдонадо сильно избил Емельяненко в первом раунде. Остальные два раунда Федор взял, но эксперты ММА говорили о спорной победе россиянина.

В ночь на воскресенье по Москве Федор должен был сразиться с американским бойцом Мэттом Митрионом, который ранее выступал в UFC, а в 2016 году перешел во вторую по значимости организацию ММА в мире — Bellator. Митрион до боя с Федором провел два победных поединка в этой организации, а всего на его счету 16 боев, в 11 из которых он одержал победу. Для Емельяненко бой с Митрионом становился первым в Bellator. Однако поединок отменили. «СЭ» вспоминает лучшие и худшие бои самого знаменитого российского бойца смешанных единоборств.

ЛУЧШЕЕ

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Антонио РОДРИГО НОГЕЙРА

16 марта 2003 года, Иокогама (Япония)

В 2003 году 26-летний Федор Емельяненко впервые получил право биться за титул чемпиона в самой престижной на тот момент организации в мире — Pride (не существует с 2007 года). Его соперник, бразилец Антонио Родриго Ногейра должен был защищать пояс шестой раз и считался явным фаворитом в предстоящем поединке. Во время боя Ногейра отдал инициативу и до конца третьего раунда был вынужден защищаться. От нокаута бразильца спасла его фирменная выносливость и умение держать удар. В результате единогласным решением судей победу одержал Федор и стал новым чемпионом в тяжелом весе. Российский боец громко заявил о себе на международной арене.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Марк КОУЛМАН

25 апреля 2004 года, Сайтама (Япония)

В 2004 году Федор Емельяненко принял участие в «Гран-при Pride» в тяжелом весе. Первым соперником на турнире стал бывший чемпион UFC, «крестный отец стиля граунд-энд-паунд» американец Марк Коулман. В самом начале поединка Коулман прошел в ноги, занял доминирующую позицию в партере и попытался провести удушающий прием. Федор вышел из неудобной позиции и перехватил инициативу. Когда Коулману удалось во второй раз перевести бой в партер, он был пойман Емельяненко. Российский боец провел болевой прием «рычаг локтя». Эта эффектная победа Емельяненко все больше приковывала внимание фанатов смешанных единоборств — спорта, который тогда только набирал обороты.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Кевин РЭНДЛМЕН

20 июня 2004 года, Сайтама (Япония)

Менее чем через два месяца после поединка с Коулманом в четвертьфинале «Гран-при Pride» Емельяненко встретился с тренировочным партнером Коулмана, бывшим чемпионом UFC американцем Кевином Рэндлменом. В отличие от большинства соперников Емельяненко, Рэндлмен не превосходил, а уступал Федору в росте и весе. Тем не менее, к проходным соперникам американца не причисляли. Достаточно сказать, что в первом раунде турнира он нокаутировал Мирко «Кро Копа» Филиповича. В начале поединка с Емельяненко Рэндлмен сумел перевести бой в партер и захватить спину Федора, а после провести амплитудный бросок прогибом, который позже вошел едва ли не во все нарезки самых эффектных эпизодов 2004 года. Федор буквально воткнулся головой в настил ринга. Несмотря на это, через несколько секунд Емельяненко выбрался из-под соперника и вскоре провел болевой прием «кимура». Поединок продлился 1 минуту 33 секунды.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Мирко ФИЛИПОВИЧ

28 августа 2005 года, Сайтама (Япония)

С тех пор как Емельяненко завоевал чемпионский пояс в бою против Ногейры, он провел девять боев и во всех одержал победу. Единственным претендентом, который мог составить Емельяненко реальную конкуренцию, был хорват Мирко Филипович. Бой был особенно интересен публике по двум причинам. Во-первых, это было противостояние стилей. «Кро коп» — известный кикбоксер, Емельяненко — чемпион мира по самбо. Во-вторых, за год до поединка хорват отправил в нокаут младшего брата Федора — Александра, а в сеть попало видео, на котором Федор крайне эмоционально комментирует бой перед телевизором. Ожидания зрителей оправдались. Pride признал этот бой лучшим поединком 2005 года.

Емельяненко избрал неожиданную для «Кро Копа» стратегию и значительную часть боя провел в стойке. В первом раунде хорват разбил Емельяненко нос, а также нанес несколько тяжелых ударов ногами по корпусу, в результате чего на груди Федора появилась обширная гематома. Во втором и третьем раунде уже Федор владел инициативой, а на лице Мирко была заметна растерянность. Емельяненко до последних секунд агрессивно давил «Кро Копа» и одержал бесспорную победу судейским решением.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Андрей ОРЛОВСКИЙ

24 января 2009 года, Анахайм (США)

В поединке против белорусского бойца Андрея Орловского Емельяненко провел один из самых эффектных нокаутов в карьере. В начале боя Орловский постоянно прессинговал, и под конец первого раунда загнал Емельяненко в угол. Белорус стремился побыстрее закончить бой и попытался нокаутировать Емельяненко ударом колена в прыжке. В этот короткий момент Федор заметил брешь в защите соперника и срубил его правым кроссом прямо в воздухе. Орловского приводили в чувство несколько минут.

ХУДШЕЕ

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Цуеси КОСАКА

22 декабря 2000 года, Осака (Япония)

Первое официальное поражение в карьере Емельяненко выглядело как недоразумение. На однодневном турнире «RINGS: King of Kings 2000 Block B» японец Косака нанес Федору рассечение запрещенным ударом локтя, и врачу пришлось остановить поединок. Японца должны были дисквалифицировать, но присудили победу. В тот же вечер Емельяненко должен был выйти еще на один бой. Через пять лет Федор взял реванш у японца. По иронии, бой был остановлен также по решению врача.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Фабрисио ВЕРДУМ

26 июня 2010 года, Сан-Хосе (США)

К 2010 году Емельяненко заработал репутацию непобедимого бойца. Почти десять лет прошло после его первого официального, но спорного поражения от Косаки. Так долго не проигрывал еще никто. Неудивительно, что поражение от бразильца Фабрисио Вердума в организации Strikeforce в июне 2010 года произвело эффект разорвавшейся бомбы. В начале поединка Федор, который считался бесспорным фаворитом, ударом сбил соперника с ног и бросился на добивание. Мастер джиу-джитсу Вердум, тем не менее, сумел воспользоваться невыгодным положением, захватил руку Емельяненко, заключил Федора в «треугольник» и после непродолжительной борьбы сумел провести болевой прием. Поединок был остановлен на отметке 1:09 первого раунда.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Антонио СИЛВА

12 февраля 2011 года, Ист-Ратерфорд (США)

Следующий же поединок после неудачного боя с Вердумом обернулся для Емельяненко новым поражением. На турнире «Strikeforce Grand Prix» он встретился с бразильцем Антонио «Биг-Футом» Силвой. «Биг-Фут», что означает «большая нога», сильно превосходил Федора в габаритах. На взвешивании за сутки до боя бразилец весил 120 килограммов, а в день боя 129, в то время как сам Емельяненко весил 104 килограмма. Тем не менее, фаворитом в предстоящем поединке эксперты признавали Емельяненко, хотя легкой победы ему никто не прочил.

В первом раунде бойцы шли на размен ударами. Силва сумел разбить Федору нос. Ощущалась разница в габаритах. Емельяненко попытался провести удушающий прием «гильотина», дважды пробовал провести болевой прием «кимура», но «Биг-Фут» использовал свои навыки бразильского джиу-джитсу и избежал досрочного поражения. Во втором раунде инициатива перешла к Силве. Бразилец занял доминирующую позицию в партере, несколько раз попытался «задушить» Федора, нанес множество ударов в «граунд-энд-паунде». У Емельяненко образовалась на лице обширная гематома, и по решению врачей бой был остановлен.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Дэн ХЕНДЕРСОН

30 июля 2011 года, Хоффман-Истейтс (США)

После поражения от Силвы Емельяненко заявил о завершении карьеры, но позже успокоил болельщиков: «Я это бросил сгоряча». Следующий поединок против Дена Хендерсона стал для Федора третьим подряд поражением. Бой закончился уже в первом раунде. Бывший чемпион Pride в среднем весе, действующий чемпион Strikeforce в полутяжелом весе американец Ден Хендерсен впервые попробовал себя в тяжелой весовой категории. Несмотря на дефицит массы, он шел на размен ударами и в начале поединка был в этом успешен — Федор получил рассечение. Но Емельяненко, несмотря на повреждение, завладел инициативой. В середине первого раунда он сбил соперника с ног и бросился на добивание, но совершил ошибку. Хендерсен сумел зайти Федору за спину и апперкотом пробить ему в голову. На одну-две секунды Федор потерял сознание, но быстро пришел в себя и хотел продолжить бой, но рефери принял решение остановить поединок.

Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО — Фабио МАЛЬДОНАДО

17 июня 2016 года, Санкт-Петербург (Россия)

Поединок против Фабио Мальдонадо можно рассматривать одновременно в числе лучших и в числе худших боев Емельяненко. В любом случае, это одно из самых захватывающих и драматичных его выступлений. Федор одержал победу большинством судейских голосов, но многие бойцы и эксперты ММА победу эту не признают. «Это как минимум ничья», — сказал сразу же после поединка боец Сергей Харитонов.