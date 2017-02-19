Федор Емельяненко: Прозвище Последний Император мне не очень нравится
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Сан-Хосе в рамках вечера боев Bellator россиянин Федор Емельяненко должен был встретиться с Мэттом Митрионом, но бой был отменен из-за болезни американца. Последний Император продолжит карьеру, но сегодня мы слышим его слова, а не видим бой.
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О НЕОБЫЧНЫХ СОПЕРНИКАХ
— Я бы выделил всех бразильцев, владеющих
О ФИЛОСОФИИ
— Боец всегда остается бойцом. Знаете, я с 11 лет в спорте, привык к изнурительным тренировкам. Я приходил с занятий в мокрой насквозь самбовке, и за ночь она не успевала высохнуть. Жажда таких нагрузок, желание биться и бороться — все это у меня уже в крови.
О ПОПУЛЯРНОСТИ ЕДИНОБОРСТВ
— Мы с футболом, само собой, не конкуренты. Но популярность набираем. За футбольной сборной стараюсь следить. Сам я не фанат, клуба
О ЛИЧНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ
— Как я отношусь к тому, что меня называют величайшим всех времен? Я бьюсь, только чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога Иисуса Христа. Моя личная популярность мне очень утомительна, напрягает.
О МОТИВАЦИИ
— Я являюсь представителем своей страны, какая еще нужна мотивация? За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою родину. Надеюсь, и их скоро все узнают.
О КОНФЛИКТАХ
— Злу нельзя давать волю. Если его творят рядом с тобой, следует вмешаться. Порой зло можно остановить только силой. А так я, конечно, стараюсь решать все словами.
О РОЕ ДЖОНСЕ
— Наверное, он и правда в
О ТЕХНИКЕ
— Не очень хочу об этом говорить, но все же ногами я работаю не настолько хорошо, как руками. С руками все замечательно, а вот ногами в основном только защищаюсь.
О ЖИЗНИ
— Стараюсь жить, как обычные люди. Как только боец почувствует себя великим, он проиграет.
О ПРОЗВИЩЕ
— Последним Императором меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II.
О РЕЗОНАСНОМ КОНФЛИКТЕ С РАМЗАНОМ КАДЫРОВЫМ
— Никакого конфликта не было. Я сделал замечание о нарушении закона. Вот и все. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет.
О ГЛАВНОМ
— Главное -никогда не сдаваться. Найти в себе силы встать и продолжить поединок.
Цитаты — ТАСС, Труд, mmafighting.com, Известия. .
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