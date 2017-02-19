Федор Емельяненко: Прозвище Последний Император мне не очень нравится

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

О НЕОБЫЧНЫХ СОПЕРНИКАХ

— Я бы выделил всех бразильцев, владеющих джиу-джитсу. У них очень вязкий стиль, под который нужно подстраиваться. Как правило, бразильцы пытаются затащить в партер, а там — провести болевой прием.

О ФИЛОСОФИИ

— Боец всегда остается бойцом. Знаете, я с 11 лет в спорте, привык к изнурительным тренировкам. Я приходил с занятий в мокрой насквозь самбовке, и за ночь она не успевала высохнуть. Жажда таких нагрузок, желание биться и бороться — все это у меня уже в крови.

О ПОПУЛЯРНОСТИ ЕДИНОБОРСТВ

— Мы с футболом, само собой, не конкуренты. Но популярность набираем. За футбольной сборной стараюсь следить. Сам я не фанат, клуба какого-то любимого нет. Но все друзья за кого-то болеют. Вот и в последнее время то кто-то делится радостью от чемпионства ЦСКА, то некоторые горюют по поводу вылета «Динамо». Так что я в теме.

О ЛИЧНОЙ ПОПУЛЯРНОСТИ

— Как я отношусь к тому, что меня называют величайшим всех времен? Я бьюсь, только чтобы прославить христианскую веру и Господа Бога Иисуса Христа. Моя личная популярность мне очень утомительна, напрягает.

О МОТИВАЦИИ

— Я являюсь представителем своей страны, какая еще нужна мотивация? За мной идут молодые ребята, которые также хотят представлять свою родину. Надеюсь, и их скоро все узнают.

О КОНФЛИКТАХ

— Злу нельзя давать волю. Если его творят рядом с тобой, следует вмешаться. Порой зло можно остановить только силой. А так я, конечно, стараюсь решать все словами.

О РОЕ ДЖОНСЕ

— Наверное, он и правда в какой-то степени свадебный генерал. Но у нас эту тему раздули до неимоверных размеров. Рой Джонс все равно остается Роем Джонсом. Он, возможно, лучший боксер за все времена.

О ТЕХНИКЕ

— Не очень хочу об этом говорить, но все же ногами я работаю не настолько хорошо, как руками. С руками все замечательно, а вот ногами в основном только защищаюсь.

О ЖИЗНИ

— Стараюсь жить, как обычные люди. Как только боец почувствует себя великим, он проиграет.

О ПРОЗВИЩЕ

— Последним Императором меня прозвали в Японии, где я много раз выступал. Но мне оно не очень нравится, потому что последним императором у нас был Николай II.

О РЕЗОНАСНОМ КОНФЛИКТЕ С РАМЗАНОМ КАДЫРОВЫМ

— Никакого конфликта не было. Я сделал замечание о нарушении закона. Вот и все. Есть правила, утвержденные Министерством спорта. Для детей одни, для юниоров другие, для взрослых третьи. Никаких изменений никуда вноситься не будет.

О ГЛАВНОМ

— Главное -никогда не сдаваться. Найти в себе силы встать и продолжить поединок.

Цитаты — ТАСС, Труд, mmafighting.com, Известия. ​.