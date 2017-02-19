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19 февраля 2017, 11:09 | Летние: Единоборства | ТАСС

Во время шоу Bellator в США продают копии свитера Федора Емельяненко

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. В США во время шоу Bellator, где должен был выступить российский боец Федор Емельяненко, начали продавать копии его знаменитого свитера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Свитеры продаются по 50 но только по предварительному заказу. Увеличить
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Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.

Митрион до боя отмечал заслуги россиянина как бойца, но при этом высмеивал одежду Емельяненко. Дело в том, что на шоу Bellator, где были объявлены дата и место боя, Емельяненко присутствовал в своем знаменитом полосатом свитере, который он носит много лет. «Великий свитер абсолютной победы» — так прозвали свитер российского бойца американские болельщики.

Свитер Емельяненко превратился в интернет-мем. Был даже снят трехминутный шуточный фильм «Легенда о свитере Федора», выпущенный Bellator за неделю до боя.

Свитеры во время шоу Bellator продаются по $50, но только по предварительному заказу.
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