Во время шоу Bellator в США продают копии свитера Федора Емельяненко
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. В США во время шоу Bellator, где должен был выступить российский боец Федор Емельяненко, начали продавать копии его знаменитого свитера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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Ранее поединок Емельяненко против американца Мэтта Митриона был перенесен
Митрион до боя отмечал заслуги россиянина как бойца, но при этом высмеивал одежду Емельяненко. Дело в том, что на шоу Bellator, где были объявлены дата и место боя, Емельяненко присутствовал в своем знаменитом полосатом свитере, который он носит много лет. «Великий свитер абсолютной победы» — так прозвали свитер российского бойца американские болельщики.
Свитер Емельяненко превратился в
Свитеры во время шоу Bellator продаются по $50, но только по предварительному заказу.
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