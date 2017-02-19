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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824446/
19 февраля 2017, 11:04 | Летние: Единоборства | ТАСС

Bellator отказал Ортису выйти на бой с Емельяненко вместо Митриона

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство организации Bellator отказало известному американскому бойцу смешанного стиля Тито Ортису провести вместо Мэтта Митриона бой с россиянином Федором Емельяненко. Об этом Ортис сообщил ТАСС.

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в ночь на воскресенье в рамках шоу Bellator 172, однако был перенесен на несколько месяцев из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.

«Я предлагал им (руководству Bellator) свою кандидатуру, но они отказались. Очень жаль, что боя не будет. Ну, а Федор был и остается лучшим бойцом всех времен», — сказал 42-летний Ортис.

Ортис провел в ММА 31 бой (18 побед, 12 поражений, 1 ничья). Сообщалось, что победный поединок с Челом Сонненом, который состоялся 21 января, был последним в карьере Ортиса.
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