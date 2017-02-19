Bellator отказал Ортису выйти на бой с Емельяненко вместо Митриона

Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в ночь на воскресенье в рамках шоу Bellator 172, однако был перенесен на несколько месяцев из-за неудовлетворительного состояния здоровья американца.

«Я предлагал им (руководству Bellator) свою кандидатуру, но они отказались. Очень жаль, что боя не будет. Ну, а Федор был и остается лучшим бойцом всех времен», — сказал 42-летний Ортис.

Ортис провел в ММА 31 бой (18 побед, 12 поражений, 1 ничья). Сообщалось, что победный поединок с Челом Сонненом, который состоялся 21 января, был последним в карьере Ортиса.