Bellator отказал Ортису выйти на бой с Емельяненко вместо Митриона
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Руководство организации Bellator отказало известному американскому бойцу смешанного стиля Тито Ортису провести вместо Мэтта Митриона бой с россиянином Федором Емельяненко. Об этом Ортис сообщил ТАСС.
Бой между Емельяненко и Митрионом должен был состояться в ночь на воскресенье в рамках шоу Bellator 172, однако был перенесен на несколько месяцев
«Я предлагал им (руководству Bellator) свою кандидатуру, но они отказались. Очень жаль, что боя не будет. Ну, а Федор был и остается лучшим бойцом всех времен», — сказал 42-летний Ортис.
Ортис провел в ММА 31 бой (18 побед, 12 поражений, 1 ничья). Сообщалось, что победный поединок с Челом Сонненом, который состоялся 21 января, был последним в карьере Ортиса.
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