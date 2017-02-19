«Жалко Федора». Американские фанаты ММА — о срыве боя Емельяненко — Митрион
В воскресенье ночью, примерно в два часа, появилась информация об отмене поединка Федора Емельяненко и Мэтта Митриона, который должен был стать главным элементом шоу турнира Bellator 172.
Об отмене боя сообщил глава промоушена Скотт Кокер.
«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», — написал Кокер на своей странице в Twitter.
По данным СМИ, у американского спортсмена были обнаружены камни в почках. «Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.
Bajafox.
— Представляю, какого людям, которые купили билет на это шоу….
Tony.
— Митриона — в бан на постоянно. Как можно было так подвести всех? Прямо так, появилась болезнь внезапно? Прямо за несколько часов до боя? Не верю. Митрион просто забоялся Федора. Он мог бы сообщить о своих камнях в почках намного раньше. Сколько тяжеловесов Bellator мечтают о бое с Емельяненко. А тут Митрион вытворяет. Камни в почках… Пить меньше надо алкоголя!
Jhon B.
— Я бы хотел посмотреть на бой Емельяненко против Чейка Конго.
Ktulku.
— Черт возьми, Мэтт Митрион….
Ferguson.
— Может быть у Митриона нашли допинг? И пытаются скрыть этот факт? Просто почки больны….
Fill.
— Да, конечно, отмена боя — это всегда плохо. Но почему организаторы не подстраховались и не нашли замену? Почему сорвали шоу?
Hi Ggop.
— Ждал выступления Федора Емельяненко несколько месяцев. Хотел купить билет и прилететь в
Many Flowers.
— Известно, что Митрион — алкоголик. Он сам об этом говорил. Вот и камни понятно откуда.
Maurisio.
— Пусть Федор в следующем бою сразу дерется за титул против Виталия Минакова. Это будет суперпоединок.
Liga.
— Главное, чтобы Митрион поправился. Здоровье — важнее всего.
Angel.
— Жалко Федора. Готовился мужик, готовился. Жалко его фанатов. Ну, никто не умер, поэтому все хорошо.
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