Об отмене боя сообщил глава промоушена Скотт Кокер.

«Из-за болезни Мэтт Митрион не сможет подраться сегодня вечером на Bellator 172», — написал Кокер на своей странице в Twitter.

По данным СМИ, у американского спортсмена были обнаружены камни в почках. «Советский спорт» собрал комментарии американских фанатов ММА на различных популярных сайтах.

Bajafox.

— Представляю, какого людям, которые купили билет на это шоу….

Tony.

— Митриона — в бан на постоянно. Как можно было так подвести всех? Прямо так, появилась болезнь внезапно? Прямо за несколько часов до боя? Не верю. Митрион просто забоялся Федора. Он мог бы сообщить о своих камнях в почках намного раньше. Сколько тяжеловесов Bellator мечтают о бое с Емельяненко. А тут Митрион вытворяет. Камни в почках… Пить меньше надо алкоголя!

Jhon B.

— Я бы хотел посмотреть на бой Емельяненко против Чейка Конго.

Ktulku.

— Черт возьми, Мэтт Митрион….

Ferguson.

— Может быть у Митриона нашли допинг? И пытаются скрыть этот факт? Просто почки больны….

Fill.

— Да, конечно, отмена боя — это всегда плохо. Но почему организаторы не подстраховались и не нашли замену? Почему сорвали шоу?

Hi Ggop.

— Ждал выступления Федора Емельяненко несколько месяцев. Хотел купить билет и прилететь в Сан-Хосе, но не успел: все закончились. Теперь понимаю, что мне повезло. Федора бы не увидел. А так деньги сохранил. Хоть один плюс.

Many Flowers.

— Известно, что Митрион — алкоголик. Он сам об этом говорил. Вот и камни понятно откуда.

Maurisio.

— Пусть Федор в следующем бою сразу дерется за титул против Виталия Минакова. Это будет суперпоединок.

Liga.

— Главное, чтобы Митрион поправился. Здоровье — важнее всего.

Angel.

— Жалко Федора. Готовился мужик, готовился. Жалко его фанатов. Ну, никто не умер, поэтому все хорошо.