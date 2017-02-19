Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824393/
19 февраля 2017, 10:59 | Летние: Единоборства | Советский спорт

Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFC

Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.

Украинский боец смешанного стиля Никита <span class=error>Крылов</span> который тренируется и проживает в России уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Я особо и не расстроился. Даст Бог, еще подерусь там через пару-тройку лет. Камней преткновения, по сути, не было. Единственный момент: заканчивался старый контракт и они хотели, чтобы я подписал новый. Я этого не хотел и на этом фоне UFC не давали мне четвертый бой, полагающийся по контракту и согласились отпустить меня, — приводит слова Крылова «Московский Комсомолец».

Напомним, ранее россиянин Али Багаутинов, выступающий в наилегчайшей весовой категории, также покинул UFC. У Багаутинова истек контракт, который в организации решили не продлевать.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Единоборств

Еще 7 новостей  Все новости
14 февраля

«Погиб при загадочных обстоятельствах…» Как умер 14-летний хоккеист из Подольска

Самое скандальное видео недели! Шипулин и Логинов не пожали руки Фуркаду

Как тренировался главный индеец СССР Гойко Митич и где он сейчас