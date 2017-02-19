Крылов вслед за Багаутиновым уволен из UFC
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов, который тренируется и проживает в России, уволен из UFC. Об этом сообщает Мmajunkie.com.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я особо и не расстроился. Даст Бог, еще подерусь там через
Напомним, ранее россиянин Али Багаутинов, выступающий в наилегчайшей весовой категории, также покинул UFC. У Багаутинова истек контракт, который в организации решили не продлевать.
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