Камни в почках. Бой Емельяненко отменен
Последний бой в карьере легенды MMA перенесен на неопределенный срок.
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В ночь на воскресенье Федор Емельяненко должен встретиться в ринге с Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 172. Предполагалось, что после этого боя Последний Император окончательно завершит карьеру. Но с уходом на покой придется повременить — поединок был отменен
Первым об этом сообщил президент Bellator Скотт Кокер:
«Из-за болезни Митрион не сможет выйти сегодня вечером на Bellator 172. Бой Томсон — Фрейре повышен до главного события», — написал он.
Позднее стало известно, что бой
Американские журналисты сообщили и причину переноса поединка — у Митриона были обнаружены камни в почках. Диагноз был поставлен ему прямо в ночь перед боем. Также выяснилось, что, по информации ESPN, Чейл Соннен и Оли Томпсон были готовы заменить Митриона в бою с Емельяненко. Но оба получили отказ.
Россиянин уже пожелал здоровья своему оппоненту:
«Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел», — написал Емельяненко в «Инстаграме».
Самому Митриону же пока приходится извиняться за людей, которые ведут его соцсети. Команда американца за несколько часов до отмененного боя с Федором Емельяненко опубликовала приглашение на after party мероприятия Bellator 172. Но Митрион уверяет, что человек, оставивший сообщение, просто не знал о его болезни:
«Моя вина за твитт про after party. Человек, который ведет мою страницу, не знал, что я нахожусь в больнице. Невинная ошибка», — написал боец, но позднее удалил это сообщение.
Бой Емельяненко все же мог состояться, но против другого соперника. Журналист ESPN Бретт Окатомо сообщил, что американский боец ММА Чейл Соннен предложил свою кандидатуру для поединка. Кроме того, заменить Митриона хотел англичанин Оли Томпсон. Оба бойца получили отказ.
Боец ММА Джеймс Вик очень расстроен
«Черт, бой Федора отменен. Я действительно хочу плакать», — написал Вик в «Твиттере».
Федор Емельяненко выступил перед зрителями, которые собрались в
— Добрый вечер, дорогие друзья, — заявил Емельяненко. — Мне очень жаль, что я не могу выступить сегодня. Мы с Мэттом активно готовились к бою, но
Боец ММА Тито Ортис, ранее объявивший о завершении карьеры, предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с Федором Емельяненко.
«Я предложил Bellator вернуться сегодня. Я готов пойти на это один раз», — написал Ортис в «Твиттере».
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