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19 февраля 2017, 10:28 | Летние: Единоборства | Спорт-Экспресс

Федор Емельяненко: Желаю скорейшего выздоровления Митриону

Боец ММА Федор Емельяненко подтвердил информацию о том, что его бой с Мэттом Митрионом не состоялся из-за болезни соперника.

В день поединка американец был госпитализирован в больницу, после чего у него были найдены камни в почках. По словам россиянина, бой состоится через несколько месяцев.

«Несколько минут назад Беллатор официально отменил бой, так как мой соперник попал в больницу. Была проделана большая работа, я серьезно готовился к этому поединку, но, к сожалению, сегодня он не состоится. Желаю скорейшего выздоровления Мэтту. Наш бой перенесут на несколько месяцев, чтобы Митрион смог восстановиться. Большое спасибо всем, кто помогал мне в подготовке к этому поединку, кто молился, переживал и болел», — написал Емельяненко в «Инстаграме».
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