Мэтт Митрион: After party не состоится
Боец MMA Мэтт Митрион извинился перед своими болельщиками за ошибку, допущенную в его «Твиттере».
Команда американца за несколько часов до отмененного боя с Федором Емельяненко опубликовала приглашение на after party мероприятия Bellator 172. По словам Миттриона, человек, который ведет его аккаунт, не знал, что он находится в больнице. У спортсмена были найдены камни в почках,
«Моя вина за твитт про after party. Человек, который ведет мою страницу, не знал, что я нахожусь в больнице. Невинная ошибка», — написал Митрион.
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