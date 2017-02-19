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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824305/
19 февраля 2017, 10:30 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

Соннен был готов заменить Митриона и провести бой с Емельяненко

Американский боец Чейл Соннен предложил свою кандидатуру на замену своему соотечественнику Мэтту Митриону, который должен был провести бой с россиянином Фёдором Емельяненко, однако не смог из-за болезни.

Бой Емельяненко с Митрионом должен был стать главным поединком турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США).

Журналист ESPN Бретт Окатомо в «твиттере» сообщил, что на своё предложение Соннен получил отказ.

Также заменить Митриона вызвался англичанин Оли Томпсон, однако бой с участием Емельяненко 19 февраля был окончательно отменён.
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