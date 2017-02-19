Соннен был готов заменить Митриона и провести бой с Емельяненко

Бой Емельяненко с Митрионом должен был стать главным поединком турнира Bellator 172 в Сан-Хосе (США).



Журналист ESPN Бретт Окатомо в «твиттере» сообщил, что на своё предложение Соннен получил отказ.



Также заменить Митриона вызвался англичанин Оли Томпсон, однако бой с участием Емельяненко 19 февраля был окончательно отменён.