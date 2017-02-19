Команда Емельяненко разочарована переносом боя с Митрионом
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко и вся его команда очень разочарованы отменой боя с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил член команды Денис Курилов.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Бой должен был состояться в ночь на воскресенье в
«О том, что Митрион не сможет принять участие в бое, мы узнали в 11 утра по местному времени. Организаторы уже не успевали найти замену. Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы», — сказал Курилов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter