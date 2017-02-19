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https://sport.mail.ru/news/martial-arts/28824236/
19 февраля 2017, 10:33 | Летние: Единоборства | ТАСС

Команда Емельяненко разочарована переносом боя с Митрионом

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /Спец. корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко и вся его команда очень разочарованы отменой боя с американцем Мэттом Митрионом. Об этом ТАСС сообщил член команды Денис Курилов.

По словам члена команды Емельяненко Дениса Корнилова организаторы не успели найти замену амеркианцу. Увеличить
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Бой должен был состояться в ночь на воскресенье в Сан-Хосе в рамках турнира Bellator 172. Как ТАСС сообщил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер, поединок был отменен из-за плохого самочувствия Митриона. По словам Бренера, бой перенесен на неопределенный срок.

«О том, что Митрион не сможет принять участие в бое, мы узнали в 11 утра по местному времени. Организаторы уже не успевали найти замену. Очень обидно, что так произошло, поскольку мы проделали очень большой объем работы», — сказал Курилов.
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