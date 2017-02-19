Бой между Емельяненко и Митрионом перенесен из-за болезни американца
САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. Поединок между знаменитым российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом перенесен из-за болезни американца. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер.
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Видимо, что-то случилось...
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Бой должен был состояться утром в воскресенье в Сан- Хосе (штат Калифорния) в рамках турнира Bellator 172.
«Бой перенесен, поскольку у Митриона возникли проблемы со здоровьем», — сказал Бренер.
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