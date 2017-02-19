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19 февраля 2017, 10:27 | Летние: Единоборства | ТАСС

Бой между Емельяненко и Митрионом перенесен из-за болезни американца

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. Поединок между знаменитым российским бойцом смешанного стиля Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом перенесен из-за болезни американца. Об этом ТАСС сообщил директор по коммуникациям Bellator Дэнни Бренер.

Бой должен был состояться утром в воскресенье в <nobr>Сан-Хосе</nobr> в рамках турнира Bellator 172. Увеличить
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Бой должен был состояться утром в воскресенье в Сан- Хосе (штат Калифорния) в рамках турнира Bellator 172.

«Бой перенесен, поскольку у Митриона возникли проблемы со здоровьем», — сказал Бренер.
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Во время шоу Bellator в США продают копии свитера Федора Емельяненко

Во время шоу Bellator в США продают копии свитера Федора Емельяненко

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. В США во время шоу Bellator, где должен был выступить российский боец Федор Емельяненко, начали продавать копии его знаменитого свитера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
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