Бой между Емельяненко и Митрионом перенесен из-за болезни американца

САН-ХОСЕ /штат Калифорния/, 19 февраля. /ТАСС/. В США во время шоу Bellator, где должен был выступить российский боец Федор Емельяненко, начали продавать копии его знаменитого свитера. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.