Непобедимый Юсупов одолел и «Терминатора»

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ЦСКА ПОБЕДИЛ «СПАРТАК».

На Неве не так уж много болельщиков футбольных «Спартака» и ЦСКА, особенно в сравнении с поклонниками «Зенита». Зачастую питерские фанаты московских клубов не афишируют свои клубные предпочтения и уж точно не озвучивают их на глазах у заполненного «Юбилейного», одного из крупнейших спортивных комплексов города.

Петербуржцы Дмитрий Тебекин и Артур Тюльпаров — яркие исключения из правил. Они не только не скрывают, что поддерживают команды из чужого города, но и осмелились провести друг с другом бой по правилам MMA перед сине-бело-голубой публикой.

Спартаковца и армейца зрители даже слегка освистали, хотя и немногие — большинство вело себя адекватно и поаплодировало Тебекину за прекрасно проведенный поединок. Фанат ЦСКА справился с противником за одну минуту и 59 секунд — Тюльпаров ничего не смог поделать с удушающим приемом красно-синего бойца. «Мне нужен более сильный соперник, — отдышавшись, потребовал победитель. — Но я рад, что защитил честь ЦСКА. Прости, Питер!».

РАЗОЧАРОВАННЫЕ ЖУЛИАНУ И ЭРНАНИ.

«Зенит» в субботу тоже посетил «Юбилейный». И не болельщики клуба, а футболисты: уставшие после длительных сборов бразильцы Жулиану и Эрнани в первую очередь пришли посмотреть на бой своего соотечественника Эривана Перейры, которому противостоял белорус Артем Дамковский.

Южноамериканец перед началом боя имел стопроцентный результат — семь побед в семи проведенных поединках. Но первый в карьере бой за пределами родной страны сложился для Эривана неудачно: Дамковский во всех компонентах превзошел соперника и одержал убедительную победу до окончания третьего раунда. Эриван выглядел неуклюже и только смешил публику странными приемами и постоянными падениями. Но Дамковский отказывался лезть в партер, что неудивительно: в стойке белорус оказался значительно сильнее оппонента и уже к середине второго раунда измазал лицо бразильца в собственной крови.

Кое-как Эриван дожил до финального раунда, но там Дамковский довершил начатое. Жулиану и Эрнани лишь покачали головой и без энтузиазма похлопали спортсменам. Теперь Дамковского, вероятно, ждет титульный бой.

ВЗЯТЬ ТИТУЛ ЗА 67 СЕКУНД.

А пока бой за титул чемпиона M-1 Challenge в легком весе проводили россияне Абукар Яндиев и Александр Бутенко. Последний на взвешивании всех поразил: его вес почти на 5 килограммов (!) превысил допустимый (70,3 килограмма). Яндиев правил не нарушал, но согласился на проведение боя, потому что был претендентом, а Бутенко — обладателем пояса. Действующий чемпион начал с желтой карточкой, а в день поединка было проведено контрольное взвешивание.

«Накануне мне стало плохо, вызывали скорую, почки прихватило, — объяснил причины превышения веса Бутенко. — “Весогонка” была тяжелой, и для себя я принял решение перейти в категорию выше». Яндиеву тоже для попадания в легкий вес нужно было «сушиться», но он с этой задачей справился на ура. Не испугало москвича и то, что его соперник был значительно тяжелее. «Если ошибется, я его поймаю», — отрезал Яндиев.

Вероятно, проблемы чемпиона со здоровьем и сказались на исходе боя. И на его скоротечности: Яндиев с гонгом сорвался с места, повалил гиганта и стал колошматить его по всем частям тела подряд. Толстокожий Бутенко выдержал первую пулеметную очередь, но спустя несколько секунд последовала вторая — Яндиев будто бы поменял обойму в автомате. Одна минута и семь секунд — столько продолжался титульный бой, легко выигранный Яндиевым.

С ГЕРБОМ, НО БЕЗ ПОЯСА.

Главным поединком вечера стал другой титульный бой: немец Штефан «Т-800» Пютц намеревался отобрать звание чемпиона M-1 Challenge в полутяжелом весе у россиянина Рашида Юсупова. Пютц — известный в Санкт-Петербурге боец. В субботу он провел уже шестой поединок в Северной столице, которую любит и считает своим вторым домом. «Т-800» даже выражал желание получить паспорт Российской Федерации.

Перед боем Пютц попытался подкупить местную публику. На взвешивание немец вышел с огромным изображением герба Санкт-Петербурга на спине, но, как оказалось, это была не татуировка, а просто рисунок — во время боя никаких картинок на нем не было. Зато в руках находился флаг города: Пютц вышел на ринг под фирменную музыку из «Терминатора», размахивая символикой Петербурга.

Юсупов вышел на бой под лезгинку, которая до этого помогала ему побеждать в восьми случаях из восьми. Дагестанский спортсмен перед боем сказал, что пояс ему дорог и отдавать ему никому не собирается. Слово он сдержал: «Т-800» был медлителен, как его металлический тезка, и крайне редко попадал по корпусу соперника, а Юсупов легко передвигался по рингу, уходил от столкновений и наносил удары. Один из них оказался роковым для Пютца — бой закончился в середине третьего раунда. Юсупов продолжает побеждать.