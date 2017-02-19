ЦСКА задушил «Спартак» в городе «Зенита». Первый турнир ММА, где дрались фанаты

Из леса — в рейдж

— Если ты такой сильный и мужественный, выйди и покажи свою силу в профессиональном бое, а не наживай себе проблемы с законом в подворотнях, — эти слова Вадима Финкельштейна подарили бесспорно крутую идею о проведении боя не за титул и пояс, а за честь футбольного клуба.

ЦСКА vs «Спартак» — вечное противостояние двух команд во многих видах спорта. Но, пожалуй, только в футболе, а точнее около него происходят массовые драки фанатских группировок. Некоторые существуют уже более десяти лет, как, например, спартаковская «Школа» — раньше в ней состоял Артур Тюльпаров, ныне боец ММА. Он «пробил» около 75 выездов за красно-белых, поучаствовал в 100 с лишним драках, а переломов, ушибов и синяков получил и того больше. В смешанных единоборствах на профессиональном уровне у него всего один, но победный бой против чеха Михаила Коталика.

Оппонент Тюльпарова из ЦСКА не так опытен в битвах на улицах или в лесу, но зато в миксфайте он уже не новичок: пять поединков, три победы. Дмитрий Тебекин — представитель клуба «Сечь», благодаря которому в жизни обычного парня, занимающегося спортом, появился околофутбол. За матчами армейцев Тебекин особо не следит, для него главное — отстоять цвета команды. В этот вечер сделать нужно то же самое, только не за городом в стенке на стенку.

И он справляется с этой задачей уже в первом раунде, как и в трех других своих победных поединках: к концу второй минуты Тебекин хватает Тюльпарова за голову и душит. Спартаковец еще несколько секунд приходит в себя, пока армеец радуется выигрышу и кричит название своей организации — Rude Boys.

— Слишком большая ответственность была, — признается Тюльпаров. — Что получилось, то получилось. Соперник оказался сильнее, как обычно схватил шею. Мне звонили и писали из многих городов России — извиняюсь перед этими людьми. Мне кажется, я перегорел за три минуты. Вы уж простите меня.

— Тяжело готовились к этому бою, — говорит Тебекин. — Он был очень важен со стороны профессиональной и защиты цветов ЦСКА — да простит меня Питер (смеется). После нашего поединка, думаю, появится интерес у всех болельщиков, особенно у «Зенита». Я не бросаю им вызов, просто мне нужны более серьезные соперники.

Таких может не быть у Жулиано и Эрнани в Лиге Европы, если они не забьют как минимум три мяча «Андерлехту» в следующий четверг. Бразильцы пришли поддержать своего соотечественника Эревана Перейру, который уступил белорусу Артему Дамковскому.

Все ради UFC

Анимационные промо — крутая фишка от М-1. Нравится она и зрителям, и самим бойцам. Ранее героями становились Александр Шлеменко, Рамазан Эмеев, Вячеслав Василевский, уже выступающий в АСВ, и многие другие.

В этот раз в мультяшных образах Александр Бутенко и Абукар Яндиев — они сойдутся в титульном бою в легком весе. В обычной жизни бойцы этой категории весят по 80−90 килограмм, примерно за одну-две недели до поединка начинают гонять вес. Именно этот мучительный процесс — главная тема минутного ролика.

В нем все вышло идеально: каждый весит по 70 килограмм, но в реальной жизни это не так. На официальном взвешивании оказалось, что Бутенко не выполнил норму — цифры на весах показали 75,2 кг. В этом случае судьбу поединка решает тот, кто правил не нарушил. Яндиев мог отказаться, но ему это невыгодно: на днях Абукару поступило предложение от UFC, и куда лучше отправится туда в ранге чемпиона. Но за океан он поедет только с позволения руководства М-1, которое вряд ли скажет «нет».

Путь Яндиева до пояса вышел одновременно долгим и коротким: девять боев, все победные и все закончились в первом раунде, как и сегодня. С первой секунды Бутенко попал под серию ударов и не смог вырваться.

Герб Петербурга на немецкой спине

На бой Штефана Пютца и Рашида Юсупова мультипликаторы тоже обратили внимание, ведь там идея уже давно готова. Пютц — это не человек, а машина для убийств. Германия, откуда он родом, славится своим автопромом, чего не скажешь о России. Но Т-800, как называет себя немец, очень хочет стать нашей, отечественной моделью.

­- В 2015 году я говорил, что был бы очень признателен, если мне дадут возможность получить гражданство, — сказал Штефан в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». — Это было мое признание в любви к России. В тот момент много людей хотели получить российский паспорт, и я это сказал, потому что так подсказывало мое сердце.

А недавно этот орган подсказал ему нарисовать на спине герб Петербурга — лучшего города мира по версии Пютца. В последнем бою с Марком Винициусом после победы немец размахивал флагом Петербурга, в этот раз он мог просто показать спину, но не пришлось: к третьему раунду кровь полностью покрывает лицо Терминатора, его секунданты бросают полотенце, а Юсупов становится вторым новым чемпионом за вечер.