M-1 Challenge 74: Яндиев и Юсупов стали новыми чемпионами организации
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Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74.
Новым чемпионом организации в лёгком весе стал Абукар Яндиев, который одолел своего соперника Александра Бутенко. Судья остановил бой в первом раунде, посчитав защиту Бутенко недостаточно активной.
В другом чемпионском поединке Рашид Юсупов победил уже бывшего чемпиона в полутяжёлом весе немца Штефана Пютца. Команда Пютца решила остановить бой после того, как Юсупов разбил до крови лицо Пютца.
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