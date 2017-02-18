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18 февраля 2017, 23:37 | Летние: Единоборства | Чемпионат.com

M-1 Challenge 74: Яндиев и Юсупов стали новыми чемпионами организации

В Санкт-Петербурге состоялся турнир по смешанным единоборствам М-1 Challenge 74.

Новым чемпионом организации в лёгком весе стал Абукар Яндиев, который одолел своего соперника Александра Бутенко. Судья остановил бой в первом раунде, посчитав защиту Бутенко недостаточно активной.

В другом чемпионском поединке Рашид Юсупов победил уже бывшего чемпиона в полутяжёлом весе немца Штефана Пютца. Команда Пютца решила остановить бой после того, как Юсупов разбил до крови лицо Пютца.
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