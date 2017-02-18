M-1 Challenge 74: Яндиев и Юсупов стали новыми чемпионами организации

Новым чемпионом организации в лёгком весе стал Абукар Яндиев, который одолел своего соперника Александра Бутенко. Судья остановил бой в первом раунде, посчитав защиту Бутенко недостаточно активной.



В другом чемпионском поединке Рашид Юсупов победил уже бывшего чемпиона в полутяжёлом весе немца Штефана Пютца. Команда Пютца решила остановить бой после того, как Юсупов разбил до крови лицо Пютца.